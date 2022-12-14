Асимметрия, перламутр и хвосты со стразами: Нижегородские стилисты рассказали, в чем встречать Год Кролика

«Комсомолка» узнала у нижегородских стилистов о нынешних трендах, цветовой гамме образов, причёсках, макияже и маникюре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любая девушка или женщина хочет выглядеть безупречно, особенно в новогоднюю ночь, поэтому из года в год дамы ставят перед собой цель – не только подобрать неотразимый лук, но и своим видом задобрить символ Нового года. Правда, большая часть хозяек весь день 31 декабря проводят на кухне, занимаясь приготовлением новогоднего меню, и к вечеру сил и желания на составление праздничного образа совсем нет. «Комсомолка» решила облегчить женские муки выбора и узнала у нижегородских стилистов о нынешних трендах, цветовой гамме образов, причёсках, макияже и маникюре.

В каких цветах встречать год Чёрного Водяного Кролика?

Подготовку своих образов, в первую очередь, модницы должны начинать с подбора правильного цвета для наряда. Отталкиваться в своих рассуждениях стоит от того, что встречать праздник надо в цветах символа Нового года – Чёрного Водяного Кролика. Сюда подойдут голубые и серебряные оттенки, фиолетовые и синие тона.

– Если вдруг люди оказываются в компании на какой-то светской вечеринке, то тогда, конечно, стоит обратить внимание на такие цвета, как розовый, классический чёрный и, учитывая любвеобильность кролика, красный тоже приветствуется, – рассказала «Комсомолке» нижегородский модельер Ольга Парле.

Какой подобрать наряд, чтобы быть в тренде?

Естественно, при создании праздничного образа не стоит забывать о подборе нужного фасона и силуэта для своего лука. Конечно, можно обратиться к классическому голливудскому вечернему стилю, где преобладают платья в пол, пайетки, блёстки и люрекс. Либо можно найти наряд в стиле «Гэтсби», который предполагает коктейльное платье до колена с бахромой или бисером, с короткими рукавами, либо вообще без них. Ещё обратить внимание можно на платья в стиле арт-деко. Обычно это платья, свободно ниспадающие с плеч и выполненные в необычных цветовых решениях с нетривиальными геометрическими формами.

В новогоднюю ночь подойдут платья с необычными вырезами и разрезами, в пайетках и блёстках. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

– Также актуален креатив, то есть ассиметричная одежда, вставки из плиссировки, всевозможные разрезы и вырезы, воланы и рюшы. А вот для тех, кто отмечает Новый год за городом, подойдут теплые трикотажные костюмчики, они как раз нужны для таких уютных посиделок с друзьями у камина, – добавляет Ольга Парле. – Среди аксессуаров по-прежнему актуальны перья, блестки, пайетки, бусины, кружево, жемчужины и металлизированные элементы.

Также модельер предлагает нижегородкам присмотреться к образам с кожей. Например, уютный свитер или блузку с ассиметричными элементами можно дополнить кожаной юбкой или брюками.

Что же делать с новогодним макияжем?

Как только необходимый наряд подобран, красавицам стоит озаботиться и о праздничном макияже. Здесь места для креатива и экспериментов действительно много, главное помнить, что не стоит делать слишком кричащие образы. Если уж и делать акцент, то на чём-то одном!

– Сейчас в тренде продолжает находиться натуральный макияж или макияж без макияжа. Зачастую в таких макияжах используются нейтральные тона и оттенки, а если обратить внимание на животное-символ, то подойдут нежно-голубые, бежевые, серебряные и иссиня-чёрные цвета, – объяснила «Комсомолке» визажист Валерия Ефремова. – Яркий акцент стоит делать один, либо на глазах, либо на губах. Например, это могут быть блёстки или популярные сейчас цветные стрелки.

Макияж. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как быть с прической на Новый год?

Следующий вопрос, который встаёт перед бьюти-красотками: что делать с волосами? Оставить распущенными? Сделать сложную причёску? Мастера утверждают, что прически должны быть естественными и не сложными. Так, девушкам советуют небрежные пучки или голливудские локоны.

– Можно ещё сделать красивый хвост на длинные волосы. Здесь предложений очень много. Так, можно сделать хвост с вплетенными косами, металлическими цепями, шнурами, различными камушками, кристаллами или жемчужинами, – поделилась с «Комсомолкой» hair-стилист Светлана Разина.

Мастер делает причёску. Фото: Иван МАКЕЕВ

Френч или рисунок зайки на ногтях?

Перед Новым годом многие девушки также любят обновить свой маникюр, но выбор цвета и дизайна ноготков вновь погружает в раздумья. Вкус, конечно, у каждой свой, но вот некоторые из последних трендов.

– Белые или серебристые оттенки будут идеально смотреться на ногтях, их можно дополнить блёстками, фольгой или какой-нибудь абстракцией. Минималистично, но очень красиво, – рассказала «Комсмолке» мастер по маникюру Лиза Моритова. – Конечно, актуальности не теряет и френч, а для любительниц рисунков по-прежнему можно предложить ёлочки, мандаринки, новогодние шары и зайчиков на ногти.

Маникюр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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