Водитель иномарки уснул за рулем и спровоцировал смертельную аварию под Нижним Новгородом

ДТП произошло в темное время суток. Фото: принтскрин видео.

Сразу два ДТП произошло в Навашине ранним утром 13 декабря. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, первая авария случилась в 4:50 на улице Советской - «Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В этой аварии никто не пострадал, однако уже через 10 минут на улице появилась другая легковушка, которая протаранила сразу несколько транспортных средств.

- Третье транспортное средство, двигавшееся со стороны Навашина (в направлении выезда из города, прим.), совершило наезд на легковой автомобиль, после чего потеряло управление и совершило наезд на стоящую на обочине фуру, и по ходу движения съехало в кювет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В этом автомобиле находилось трое человек. В результате водитель и один из его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Еще один пассажир от полученных травм скончался на месте.

- Причиной первого ДТП могло стать утомление водителя «Фольксвагена» и его сон за рулем. При этом после ДТП он не обозначил своё транспортное средство аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки, - добавили в УГИБДД.

Знак аварийной остановки не был установлен, поэтому водитель третьего автомобиля в темное время суток мог вовремя не заметить столкнувшиеся автомобили. Это, предположительно, и привело к трагическому исходу.