Вылетела на встречку: Неопытная женщина-водитель погибла в лобовом ДТП под Арзамасом, трое пострадали

Машина превратилась в груду металла. Фото: УГИБДД Нижегородской области.

Три человека пострадали и один погиб в страшной аварии под Арзамасом ранним утром 12 декабря. Там на автодороге Нижний Новгород – Саратов столкнулись «Хендай Солярис» и ГАЗель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель иномарки погибла. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Трагедия случилась около семи часов утра. 36-летняя женщина за рулем «Соляриса» не справилась с управлением, машину вынесло на встречную полосу, прямо в лоб грузовику. В результате женщина-водитель получила смертельные травмы, еще три человека доставлены в больницу.

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла, а ГАЗель вылетела с дороги.

ГАЗель съехала в кювет. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В последние дни в Нижегородской области стоит неблагоприятная погода: вчера на регион обрушился ледяной дождь, который ближе к ночи перешел в ливень. Вполне вероятно, что водителю иномарки не хватило опыта вождения на скользкой дороге – женщина получила права только год назад. За рулем газели ехал 52-летний мужчина с 35-летним стажем, но уйти от столкновения он не успел.