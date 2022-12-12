Будет каток: Вслед за дождями в Нижнем Новгороде ударят морозы

Вслед за дождями в Нижнем Новгороде ударят морозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области продолжает хозяйничать балканский циклон, который пришел в центральную Россию в минувшие выходные, однако по мере его продвижения по территории страны в Поволжье будет возвращаться зима. И если еще в воскресенье в Нижнем Новгороде шпарил проливной дождь, то уже во вторник столбики термометров уйдут в «минус».

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в понедельник в Нижнем Новгороде днем еще будет +1, пройдет снег с дождем. Однако уже ночью температура поползет вниз, и со вторника установится стабильная зимняя погода.

Во вторник, 13 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем -2, ночью -7 градусов. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 6 метров в секунду.

В среду будет пасмурно, пройдет небольшой снег. При этом температура будет достаточно комфортной для зимних прогулок: -3…-5 градусов при западном ветре 5 метров в секунду. Однако гулять лучше с особой осторожностью, ведь из-за прошедшей оттепели улицы города превратятся в большой каток.

В четверг незначительно похолодает до -6 градусов, а ветер, наоборот, стихнет до 3 метров в секунду. Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой снег.

В пятницу вновь ожидается небольшое потепление, однако через отметку ноль столбики термометров не перейдут: максимальная температура составит -1 градус. Ветер усилится до 7 метров в секунду, местами пройдет снег с дождем.

В выходные 17-18 декабря в Нижнем Новгороде синоптики обещают умеренный мороз -3…-6 градусов, небольшой снег и западный ветер 4-6 метров в секунду. Возможно, за неделю лед на дорогах и тротуарах немного засыплет снегом, так что к выходным на улицах будет вполне благоприятная обстановка.

Напомним, 11 декабря в Нижегородской области прошел ледяной дождь, из-за чего вновь произошли аварийные отключения электричества в 13 районах.