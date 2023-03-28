«Жизнь не стоит сомнительного улова»: Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лёд, в Нижегородской области

Инцидент произошел в 11 утра. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Злую шутку сыграл весенний лед с рыбаком, который решил порыбачить на Волге недалеко от села Хмелёвка в Нижегородской области. Утром 28 марта, придя на рыбалку, он не придал значения тому, что на улице давно установилась плюсовая температура, и увлеченно ловил рыбу. Однако к обеду ледяная поверхность под ногами хрустнула, вскоре мужчина оказался в воде.

Не выходите на непрочный лёд! Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– В 11 часов утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Воротынский от очевидца поступило сообщение о том, что на Волге под лед провалился рыбак, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На Волге в районе села Хмелёвка под лед провалился рыбак. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели выдвинулись на помощь незамедлительно. Подойдя максимально близко к провалу, они подняли рыбака на борт судна на воздушной подушке. Известно, что 43-летний рыбак серьезных травм не получил и в помощи врачей не нуждался. Мужчину благополучно доставили на берег.

– Уважаемые нижегородцы, рыбаки! Жизнь не стоит сомнительного улова! Подумайте о себе и своих близких. Берегите себя! Не выходите на непрочный лёд! – попросил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков.

Мужчина был спасен. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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