Погода в Нижнем Новгороде 27-31 марта: ожидаются холодные ночи и дождь со снегом

В четверг и пятницу ожидается дождь со снегом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Похолодание ожидается в Нижнем Новгороде в конце марта. По данным сервиса Яндекс. Погода, на текущей неделе столбик термометра опустится до нуля, особенно в ночные и утренние часы. Также ожидается дождь местами со снегом и ощутимым ветром. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 27 по 31 марта. Так, в понедельник, 27 марта ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем составит +4...+5 градусов. В вечерние часы на градус холоднее, а ночью +2...+3. Ожидается легкий переменчивый ветер - до 3,5 метров в секунду.

28 марта в первой половине дня облачно с прояснениями, ближе к вечеру небо заволокут тучи. Столбик термометра в утренние часы покажет от +2 до +4 градусов, днем в районе +6...+7, затем постепенно начнет холодать. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов. Ветер преимущественно восточный до 2,8 метров в секунду.

Середина рабочей недели обещает быть пасмурной и прохладной. Температура воздуха утром среды составит от 0 до+3, днем чуть теплее +4...+6 градусов, вечером на градус ниже, а ночью +3...+4. Восточный ветер будет дуть со скоростью до 5,8 метров в секунду.

В четверг утром пасмурно и до +3 градусов. В течение дня с сохранением вечером ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха в дневные часы составит +5...+7 градусов. К ночи похолодает до +1..+2, возможен не только дождь, но и снег. Ветер вновь преимущественно восточный со скоростью до 3 метров в секунду.

Дождь со снегом сохранится и утром пятницы, а температура воздуха не превысит отметку в +2 градуса. Днем и вечером теплее — от +2 до +4. Ночью от 0 до +1 градуса. Ветер сменится на южный, его скорость составит до 3.5 метров в секунду.

Ночные и утренние захолаживания до 0 сохранятся и в выходные, но осадков не прогнозируется. В воскресенье заметно потеплеет.