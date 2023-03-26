Роскошные виды и русская старина: Пять причин приехать в Нижний Новгород весной. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Столица Приволжья по праву считается одной из туристических жемчужин России. Сказочная природа, уникальная история и множество культурных мероприятий – все это неизменно влечет сюда туристов со всей страны. Особенно приятным будет посещение Нижнего Новгорода весной.

Природные пейзажи

Расположение Нижнего Новгорода смело можно назвать уникальным. 800-летний город стоит на слиянии двух крупных рек – Волги и Оки. И именно здесь это слияние можно увидеть своими глазами – зеленоватые воды Оки сливаются с синими водами Волга, образуя четкую цветовую границу. Многочисленные набережные позволяют вдоволь полюбоваться этим удивительным явлением. Самыми лучшими местами для прогулки считаются набережная Федоровского, Нижневолжская и Верхневолжская набережная.

К слову, здесь же расположены и главные исторические достопримечательности города. Чудесный вид на слияние двух рек открывается и из главной исторической достопримечательности города – Нижегородского кремля. Расположенная на высоком берегу реки крепость давно стала самой лучшей природной смотровой площадкой на роскошные волжские дали. В марте отсюда можно наблюдать ледоход на реках, а в апреле и марте наслаждаться упоительными ароматами цветущих деревьев.

Исконно русская кухня

Устав от долгих прогулок по волжским берегам, можно заглянуть в одно из многочисленных уютных кафе и ресторанов на исторических улицах города. Тем более, что выбор здесь огромный: азиатская, кавказская, европейская и, конечно же, русская кухня. Именно в этом старинном русском городе лучше всего пробовать знаменитые расстегаи, соленья, блины с различными видами икры и самые разные настойки. Однако самым главным нижегородским достоянием по праву считаются городецкие пряники с ореховыми, шоколадными и фруктовыми начинками. Вместе с напитком из иван-чая они станут отличным способом согреться и передохнуть после прогулки. К слову, эти пряники, пожалуй, самый популярный сувенир, который туристы всегда стремятся привезти из Нижнего Новгорода.

Старинная архитектура

Настоящим подарком для туристов, приезжающих в Нижний Новгород, становится его давняя история. Основанный в 1221 году город может похвастать старинными монастырями, в которых писались древние русские летописи, красивыми купеческими особняками и многочисленными музеями. Любоваться всем этим можно как во время пешеходной прогулки, так и из окон курсирующих по городу двухэтажных туристических автобусов. Ну, а с началом навигации ничто не сравнится с речной прогулкой вдоль волжских берегов, утопающих в цветущих деревьях и садах. Во время такой экскурсии можно и вдоволь надышаться свежим воздухом, и узнать историю всех проплывающих мимо зданий.

Современное искусство

Для тех, кто отдает предпочтение не истории, а современности Нижний Новгород приготовил тоже немало сюрпризов. Признанный в 2023 году молодежной столицей России город динамично развивается и с легкостью подхватывает все современные веяния. Фестивали аудиовизуального искусства, стрит-арт, кинофестиваль «Горький Fest», фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» - все это уже стало визитной карточкой города. Впрочем, и помимо фестивальной программы Нижнему Новгороду есть, чем удивить своих гостей. Например, в центре современного искусства «Арсенал» ценителей ожидает множество выставок и экспозиций.

Еще одним обязательным пунктом для посещения являются отреставрированные пакгаузы на Стрелке. Ажурные металлические конструкции, построенные к Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года, после реставрации превратились в современный выставочный центр и концертный зал, где можно увидеть главные премьеры и экспозиции современного искусства.

Близость к природе

Ну, а если шум и суета большого города вас не привлекает, то стоит отправиться на природу. И здесь тоже перед туристами открывается большой выбор. Прямо в черте города находится «Щелоковский хутор» - участок леса площадью 38 га, признанный памятником природы. Прогулка среди деревьев, озер и экотроп подарит незабываемые эмоции. Здесь же можно увидеть экспонаты архитектурно-этнографического музея – многочисленные избы, амбары и мельницы. Все они являются уникальными памятниками деревянного зодчества конца XVII - начала ХХ веков.

Если же в город вы приехали не на один день, то стоит заглянуть в Керженский заповедник. Здесь можно вживую увидеть 170 видов птиц и десятки видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Главными обитателями заповедника считаются северные олени, популяцию которых удалось восстановить спустя сто лет после полного исчезновения.