И так сойдет: В Нижнем Новгороде осудили директора стройфирмы, по вине которого 9-летнего мальчика убило током у школы

Мальчик коснулся металлорукава с кабелем. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд признал руководителя строительной фирмы виновным в гибели девятилетнего мальчика, которого убило током на территории школы. Его приговорили к 3 годам и 9 месяцам в колонии общего режима.

– Дело проходило по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Ужасная трагедия произошла 11 августа 2021 года во дворе школы №84 на улице Баренца в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В тот злополучный вечер мальчик играл вместе с друзьями рядом с учебным учреждением и в какой-то момент решил заглянуть в окно спортзала, где шла тренировка футбольной секции. Для этого он встал на металлическое ограждение и вдруг оступился, коснувшись лицом и рукой металлорукава для кабеля, питающего камеру видеонаблюдения. Школьника ударило током, он скончался на месте в течение нескольких минут до приезда скорой.

Следователи выяснили, что именно директор стройкомпании нарушил заключенные контракты и правила установки электрооборудования, организовав монтаж на здании школы наружной электроустановки.

– Металлорукав провели в зоне досягаемости человека и никак не защитили от поражения электрическим током путем заземления, – добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее заместителю директора школы назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Как оказалось, замдиректора школы, ответственная за административно-хозяйственную работу, не приняла необходимых мер. Так, система обеспечения школы электричеством не был в полной мере безопасной для учащихся. Кроме того, в нарушение обязательств по контракту не была проведена экспертиза, которая бы выявила дефекты в работе исполнителя.

Также сразу после инцидента мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил проверить электрооборудование во всех школах и детсадах. Особое внимание он рекомендовал обратить на сети, размещенные на фасадах зданий образовательных учреждений и находящиеся в зоне доступа детей.

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