Новогодние ярмарки 2022-2023 в Нижнем Новгороде: площадки, дата открытия

Лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2022-2023 в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новый год с каждым днём становятся всё ближе, поэтому и город преображается, чтобы нижегородцы могли проникнуться атмосферой наступающего праздника. На улицах уже появились новогодние ёлки, разноцветные гирлянды и украшения. А ещё совсем скоро в городе начнут работу ярмарки, где можно будет приобрести деликатесы к новогоднему столу, необычные сладости и подарки. Рассказываем, где будут развернуты рождественские и новогодние ярмарки 2022-2023 в Нижнем Новгороде.

«Горьковская ярмарка» на площади Горького

В период с 23 декабря по 8 января в Нижнем Новгороде будет работать «Горьковская ярмарка». Для этого на площади Горького установят 16 ярмарочных домиков, фотозоны и фудтраки. Свою продукцию на ярмарке будут продавать местные мастера и мастерицы.

Также ежедневно с 16:00 до 22:00 горожане со своими детьми смогут насладиться постановкой сказки «Морозко». В Новый год и на Рождество (31 декабря, 1 и 7 января) нижегородцев и гостей города ожидают анимационные программы с героями русских сказок.

Ярмарка, безусловно, добавит новогодней атмосферы, но не помешает обычному «прогулочному маршруту» по площади.

Площадь Горького. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Базар на Нижегородской ярмарке

Новогодний базар, где можно будет приобрести подарки и сувениры, откроется и на территории Нижегородской ярмарки. Он расположится перед Главным ярмарочным домом и будет работать с 16 декабря 2022 года по 15 января2023 года.

Нижегородская ярмарка будет центральной точкой празднования Нового года, поэтому помимо базара здесь будет работать каток, ледовый городок с лабиринтом, а также Дом Деда Мороза.

Нижегородская ярмарка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новогодняя ярмарка в парке «Швейцария»

Тематическая ярмарка к Новому году пройдет и в парке «Швейцария». В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года на центральной площади будет продавать товары, игрушки, ёлочные украшения, сувениры, угощения и вкусности.

Также в парке нижегородцы смогут прогуляться и насладиться «тихим» отдыхом, поучаствовать в развлекательных программах, посмотреть с детьми сказочные представления и покататься на коньках.

Парк «Швейцария». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

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