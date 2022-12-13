Новые госпошлины и подорожание техосмотра: какие изменения ожидают нижегородских водителей в 2023 году

Каждый год в России вступают в силу новые изменения для водителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Машина – это дорогое удовольствие, чего уж стоит говорить о её содержании. Помимо постоянных расходов на бензин, замену масла, ароматизаторов, владельцы тратятся на страховку, техосмотр и платят различные госпошлины. Ну, а чтобы сократить количество лихачей на дорогах и обезопасить самих автомобилистов, их пассажиров и пешеходов, не стоит забывать про штрафы за нарушение ПДД. Каждый год в России вступают в силу новые изменения или отменяются старые нормы для водителей и 2023 год в этом плане не станет исключением. Рассказываем нижегородским автомобилистам, какие изменениях их ожидают в новом году.

Отменяется 30% скидка на госпошлину через «Госуслуги»

С 1 января прекратит действовать 30% скидка на оплату госпошлин через портал «Госуслуги». Это была временная мера, продление которой больше не предусмотрено федеральным бюджетом.

Данная скидка распространялась на выдачу первых водительских прав или обновление старых, а также на выдачу номеров, паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

Отменяются «зелёные карты» ОСАГО

На полгода позже, с 1 июня 2023 года, перестанут действовать «зелёные карты» ОСАГО, которые позволяли россиянам выезжать за рубеж на своей машине. Теперь для поездки в европейскую страну понадобятся дополнительные расходы для оформления страхового полиса конкретного государства. Это связано с тем, что между российскими страховщиками и Евросоюзом потеряет свою юридическую силу.

Появится автоматическое списание штрафов

С 1 января 2023 года нижегородским автомобилистам стоит быть внимательными и не нарушать ПДД, так как списание штрафов и задолженностей будут автоматически списывать с их банковских карт и счетов. Данное решение позволит устранить проблему должников, не оплачивающих штрафы вовремя. Так, для взимания штрафов в упрощенном порядке будут созданы единые лицевые счета для автовладельцев.

Планируется подорожание техосмотра

Стоимость прохождения техосмотра планируется увеличить на размер накопленной инфляции, но точные ставки станут известны только после 20 декабря 2022 года и для каждого региона они будут свои.

Новые цены начнут действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года. Также стоит отметить, что расчет предельного размера платы за техосмотр зависит от категории транспортного средства. Так, техосмотр легкового автомобиля не может стоить меньше 913 рублей, небольшого грузовика – не меньше 999 рублей.

Новые госпошлины

С 1 января 2023 года нижегородским автовладельцам стоит помнить о том, что разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля, обойдётся 1 тысячу рублей. Свидетельство о соответствии безопасности автомобиля с измененной конструкцией будет оплачиваться в размере от 800 до 1,5 тысячи рублей.

Выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов будет стоить 1,5 тысячи рублей. А вот за продление срока действия свидетельства о допуске автомобилей к перевозке опасных грузов нужно будет отдать 1 тысячу рублей.

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