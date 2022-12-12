Экстремальный хоровод: гонщики устроили дрифт вокруг главной елки Нижнего Новгорода

Три автомобиля кружили у ели на площади Минина и Пожарского. Фото: принтскрин видео.

Нижегородцы активно обсуждают дерзкие видеоролики, заполонившие местные Телеграм-каналы в минувшие выходные. На кадрах видно, как компания экстремалов раз за разом грубо нарушает правила дорожного движения, и будто не стесняется этим «козырять».

Так, сначала парни устроили дрифт вокруг новогодней ели на площади Минина и Пожарского.

Первым опасный маневр выполнил водитель на желтом «Мицубиси». Его примеру последовали белый «Мицубиси» и еще один автомобиль черного цвета.

Очевидно, одного шоу молодым людям показалось мало, и они сняли видео со сноубордистом, прицепленным к одному из автомобилей. Держась за трос, райдер на сноуборде выполняет «змейку» по проезжей части на набережной Гребного канала, а сзади едут все те же желтый и черный автомобили, которые повторяют все его движения, будто статисты. Видео сопровождается энергичной музыкой — очевидно, авторы старались подчеркнуть, насколько эффектно выполнен трюк.

Также они устроили опасный заезд на набережной Гребного канала. Фото: принтскрин видео.

К слову, одиозные поступки нижегородских экстремалов вызвали бурю негодования в соцсетях. Нижегородцы не особенно выбирали выражения, комментируя увиденное.

- Из за подобных выходок потом водители садятся в тюрьму, - написал MvinStudio в сообществе «Нижний Новгород Без цензуры», и это один из самых безобидных комментариев.

- Катайтесь на безлюдных трассах! - возмутился Алексей.

К слову, погода для подобных фокусов складывается совсем неподходящая — нижегородцев неоднократно предупреждали о налипании мокрого снега, накатах и гололедице. Призывали быть осторожными на дорогах, так как возрастает риск возникновения ДТП. И тем не менее, некоторые нижегородцы поддержали дрифтеров, дескать они же никому не помешали, да и кататься особо негде - там закрыли, тут перегородили.

Более радикального мнения оказались сотрудники правоохранительных органов, которые усмотрели в действиях лихих водителей явные нарушения.

- Сотрудники ГИБДД установили личности водителей, которые устроили опасные заезды. Свои маневры они снимали на видео и выкладывали в сеть Интернет. Установлено, что «дрифтинг» проходил в ночное время 10 декабря текущего года. В отношении двоих 28-летних жителей Балахнинского района области составлено по четыре административных протокола за нарушение правил маневрирования), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На любителей дрифта составили административные протоколы. Фото: принтскрин видео.

На еще одного участника сего действа 41-летнего мужчину составили протокол по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

- Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Помните, что любое нарушение ПДД может повлечь трагические последствия для самих водителей, а также для других участников дорожного движения, - добавили в пресс-службе ведомства.