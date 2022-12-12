«Хватит Павлово позорить!»: нижегородец разделся догола у памятника Павлу Перевозчику, чтобы записать ответ хейтерам

Молодой человек разделся догола у памятника Павлу Перевозчику. Фото: принтскрин видео.

В соцсетях активно обсуждают поступок нижегородского паренька, который записал скандальный видеоролик со стриптизом. Молодой рэпер действовал по принципу «художника обидеть может каждый» и хотел таким образом ответить на критику в свой адрес. Однако и сам ролик получился не очень этичным, и место для него было выбрано не самое подходящее — на фоне одной из главных городских достопримечательностей в Павлове. В результате действиями нашего героя заинтересовалась полиция и теперь ему грозит крупный штраф.

Как выяснилось, герой видеоролика - 22-летний Кирилл из Павлова. Ярких массовых мероприятий в городе на Оке проходит не так много как, например, в столице Приволжья и, вероятно, именно поэтому молодой человек решил, что его предназначение - быть артистом. Наш герой отчаянно хотел скрасить скучные будни павловчанам и стал записывать рэп-композиции под псевдонимом Dat RuSSian. Мечтал парень и прославиться — куда же без этого?! И вот о нем стали узнавать в области. Однако молодой рэпер предстал перед людьми совсем не в том свете, в котором хотел. Дело в том, что у ряда пользователей соцсети творчество Кирилла вызывало, по меньшей мере, испанский стыд. «Трек неплох, если слушать без текста», «Послушал трек, теперь жду когда уши восстановятся...», «Молодец. Больше не пой» - обилие комментариев примерно вот такого содержания можно встретить в официальном сообществе рэпера Dat RuSSian в ВК. Казалось бы, на этом можно и закончить свои попытки проославиться, но парень оказался не из робких. Он записал видеообращение ко всем злопыхателям, где в грубой форме рассказал о своем к ним отношении и заявил следующее:

- Я самый топ в этой [ерунде]! Я — Супермэн.

Это видео не было бы настолько шокирующим, если бы парень в кадре не решил раздеться догола на фоне одного из главных символов города — памятника Павлу Перевозчику, легендарному основателю Павлова. Весь стыд, по счастью «замылен» в видеоредакторе.

Эта выходка не осталась незамеченной и вызвала бурю негодования у местных жителей, которые гордятся историей своего города и даже в мыслях не допускали подобного.

- Хватит Павлово позорить! - возмутилась в комментариях Саша Б., и ее поддержали более сорока человек.

К слову, эта выходка не осталась незамеченной и для сотрудников полиции. Как рассказали «КП — Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГУ МВД, после этого ролика парнем заинтересовалась местная полиция.

- Сотрудники МО МВД России «Павловский» доставили героя видеоролика, выражающего неуважение к обществу, содержащего нецензурную лексику, снятого в общественном месте, к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 административной статьи «Мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с действующим законодательством горе-рэпер может получить от 30 до 100 тысяч штрафа. В настоящее время проводится расследование.

Хотел творить - натворил на возможный штраф.