Один человек погиб, пятеро пострадали: ДТП с тремя иномарками произошло на трассе в Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Нижегородской области вечером 9 декабря. Три иномарки сталкивались друг с другом поочередно. В результате чего серьезно пострадали люди, один человек погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла на 16 километре автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. Там со стороны села Дивеево двигался автомобиль марки Cadillac. В один момент 29-летний водитель этой иномарки выехал на «встречку» и столкнулся с машиной марки BMW. Естественно, водитель BMW, двигавшийся со стороны города Арзамас, не был готов к такому происшествию. Возможно, он пытался избежать необратимых последствий столкновения и как-то выровнять движение своего автомобиля. Но машину начало крутить по заснеженной дороге.

Однако на этом транспортное происшествие не закончилось. Во время того, как автомобиль BMW крутило по дороге, в него врезалась другая иномарка. Третьим участником аварии стал двигавшийся со стороны Арзамаса автомобиль Hyundai Solaris.

В результате этого страшного ДТП взрослая пассажирка BMW скончалась на месте. Пять человек, тоже взрослых, серьезно пострадали – 3 водителя и 2 пассажира машины Hyundai Solaris.

– Пять пострадавших доставлены в приемный покой Центральной городской больницы Арзамаса, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Уже вечером 9 декабря с пострадавшими начала работать бригада медиков, в которую входили 6 травматологов, 1 хирург и 1 анестезиолог.

По данным на 9.26 10 декабря, все госпитализированные пациенты находятся в тяжёлом состоянии.

Сотрудники ГИБДД по Нижегородской области продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Поступила информация о состоянии пострадавших сегодня, 10 декабря, на 14.30.

– Двум пациентам проведены сложнейшие операции по восстановлению функций внутренних органов. Продолжается динамическое наблюдение в отделении реанимации, – дополнил в своем телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, тяжелое.