Проект «Чистое небо» затронет проспекты Гагарина и Ленина в 2023 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Проект «Чистое небо», призванный очистить улицы Нижнего Новгорода от лишних проводов, в 2023 году будет реализован на проспектах Ленина и Гагарина. Этот вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству, сообщает пресс-служба Гордумы.

Проект стартовал в 2021 году, и за это время от визуального шума были избавлены многие пространства в центре города: площадь Минина, улицы Горького и Ковалихинская, Похвалинский съезд. Сейчас подходят к концу работы на площади Сенной, улице Родионова и Казанском шоссе – здесь под землю будет спрятан кабель длиной более 12 километров, а также появится 640 новых опор для светильников.

В 2023 году проект «Чистое небо» будет реализован на трех крупных участках: на проспекте Гагарина – от площади Лядова до Мызы, на проспекте Ленина – от Управления ГЖД до парка «Дубки», а также в квартале церкви Трех Святителей в центре города.

- В настоящее время проводится предварительная работа по определению объема работ и их стоимости, - сообщили в гордуме.

Напомним, суть проекта «Чистое небо» заключается в том, чтобы избавить городские улицы от так называемого визуального шума: воздушных коммуникаций, проводов, кабелей. Так улицы становятся красивее и, кроме того, сводится к минимуму вероятность повреждений этих коммуникаций - хотя бы потому, что под землей на них не влияют погодные условия: им не страшны сильный ветер и обрывы из-за обледенения зимой.