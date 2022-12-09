«Он у вас ненормальный, ходите со справкой!»: Продавщица мороженого, избившая мальчика с аутизмом в центре Нижнего Новгорода, выслушала приговор суда

Женщина накинулась на мальчика ни с того ни с сего. Фото: принтскрин видео.

В Нижнем Новгороде вынесли приговор продавщице мороженого, которая этим летом на Нижневолжской набережной избила мальчика с аутизмом. Грубиянке назначили 60 часов обязательных работ, сообщили «КП – Нижний Новгород» в Нижегородском районном суде.

Эта шокирующая история произошла в конце августа на Нижневолжской набережной в центре города. Женщину, торгующую мороженым, возмутило поведение особенного ребенка, который гулял вместе с мамой. Продавщица схватила 11-летнего мальчика за шею, стала хлестать руками и кричать: «Он у вас ненормальный! Зачем вы выпускаете его в общественное место? Он распугал всех детей! Ходите со справкой!». Мама мальчика Светлана пыталась вежливо урезонить хамку, но та продолжала верещать на всю округу.

– Он у вас ненормальный! Ходите со справкой!!! С вот такой вот справкой! – продавщица показывала в воздухе руками, какого размера, по ее мнению, должна быть справка.

По словам старшей сестры мальчика Ольги, буйная гражданка в тот момент была навеселе.

– Видите ли, ей надоели крики и визги детей, а у нас, видно, где-то в законе написано, что на улице нельзя кричать. Он у нас когда радуется, то, бывает, визжит. Так вот, когда она его схватила, пусть даже это и так, так она его ещё и ударила по голове. Когда мама подошла к ней, женщина была в алкогольном опьянении. Вопрос: так кто тут был виноват? Ребёнок, что он счастлив, или продавщица подшофе? – задается вопросом Ольга Ф.

Неадекватное поведение взрослой женщины мама ребенка сняла на видео, после чего написала заявление в полицию, позднее к делу подключились прокуратура и Следственный комитет. По информации прокуратуры, здоровью мальчика был причинен вред.

В результате на зарвавшуюся продавщицу мороженого было заведено административное дело по статье 6.6.1. КоАП «Побои». Наказание по ней предусмотрено в виде штрафа от 5 до 30 тысяч рублей, либо ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок от 60 до 120 часов.

8 декабря состоялось судебное заседание, в ходе которого набросившейся на ребенка продавщице назначили 60 часов обязательных работ. Решение в законную силу не вступило.

КОМПЕТЕНТНО

Давид Мелик-Гусейнов, заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области

«Я думал, что усилия по информированию людей об аутизме должны иметь результаты. В ХХI веке, как минимум, все знают, что это такое.

Конечно, на одежде таких людей нет табличек с диагнозом. И никто не предупреждает нас заранее, что мы встретимся с человеком, например, с РАС.

Изолировать этих людей вне социума не только перечеркнёт их жизнь. Пострадает само общество, став жестоким и нетерпимым к любым изъянам. Обратите внимание на тех, кто нуждается в нашей помощи и протяните руку им. И тем, кто болен… и тем, кто заблуждается».