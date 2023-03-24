Финал Всероссийской олимпиады “Форсайт-педагогика” прошел в Мининском университете

Победителем стала команда Омского государственного педагогического университета

Финал Всероссийской студенческой олимпиады “Форсайт-педагогика” прошел в Мининском университете с 22 по 24 марта. 27 команд из 26 городов России боролись за победу, и по итогам финальных испытаний победителем стала команда Омского государственного педагогического университета. Второе место - у команды Вятского государственного университета, а бронза - у команды Глазовского государственного педагогического института.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что за 6 сезонов проведения олимпиады в ней приняли участие более 2000 студентов - будущих педагогов.

- Наша олимпиада по педагогике является важным событием для студентов педагогических вузов, - сказал ректор. - В этом году мы приветствовали более 300 участников от Ставрополя до Благовещенска. Так, среди участников олимпиады есть команды-старожилы из Йошкар-Олы и Глазова, а также команды-новички: в этом году к нам присоединились Уфа и Тольятти. Будущие педагоги невероятно инициативные и целеустремленные студенты, которые с большим энтузиазмом представляли свой вуз и на высоком уровне подготовились к олимпиадным заданиям. Уверен, что с такими амбициозными будущими учителями российское образование в надежных руках.

Финале соревнования включали в себя: конкурс визиток, проверку теоретических знаний в педагогической мастерской, а также моделирование школьных занятийя и обсуждение того, каким должен быть современный педагог. Участники олимпиады посетили музейные пространства Мининского университета, старейшую в регионе обсерваторию и университетский планетарий.

Студенты из Омска стали абсолютными победителями в командном зачете, а член омской команды, студентка 3 курса Анастасия Лапушкина заняла первое место в личном зачете.

- Было трудно найти время на участие в олимпиаде, у каждого из нас учеба, работа, личная жизнь. Но я уверена, что мы сделали правильный выбор. Секрет же нашей победы прост - один за всех и все за одного! Огромное спасибо всем за поддержку и поздравления, -поделилась впечатлениями Анастасия.

Напомним, студенческая олимпиада “Форсайт-педагогика” входит в перечень конкурсов и олимпиад, рекомендованных министерством Просвещения РФ.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина