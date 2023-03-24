Мининской университет проведет курсы повышения квалификации для учителей школ

Курсы повышения квалификации в Мининском университете пройдут в весенние каникулы для более чем 500 школьных учителей. Программы направлены на совершенствование навыков формирования у школьников функциональной грамотности, профилактики деструктивного поведения, обеспечения безопасной образовательной среды и готовности к осуществлению педагогических действий в условиях террористических, экстремистских и социально-психологических угроз.

- Мининский университет является центром педагогических компетенций в регионе и предлагает широкий спектр обучающих программ для действующих учителей, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Основная задача каждого взрослого - позаботиться о каждом вверенном ему ребенке. Поэтому изучение разработанного нашими специалистами курса «Обеспечение безопасной образовательной среды: педагогические действия в условиях террористических, экстремистских и социально-психологических угроз» должно стать обязательным для всех педагогов и административного состава.

Программы повышения квалификации пройдут как в очном, так и в дистанционном форматах. Узнать подробнее о программах повышения квалификации в Мининском университете можно на сайте вуза.

Контакты для записи:

Институт непрерывного образования, специалисты, +7 (831) 262-20-44 (доб. 219, 373, 305, 174), cdo@mininuniver.ru.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина