Курсы по VR-технологиям стартуют в Мининском университете

Курсы по обучению VR-технологиям стартуют в Мининском университете 6 апреля. Обучение созданию виртуальных проектов и внедрению их в образовательные процессы рассчитано на студентов и преподавателей школ, колледжей и специалистов дополнительного образования.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что современные требования к системе образования делают обязательным применение самых актуальных инструментов и практик.

- VR-технологии открывают большие возможности как для педагогов, так и для школьников, - считает он. - Возможность увидеть своими глазами строение клетки, погрузиться в любую историческую эпоху, исследовать географические объекты - все это помогает заинтересовать современных детей и мотивирует их на получение новых знаний. Уверен, что за VR-технологиями будущее. Применяя на уроках современные инструменты обучения, педагог помогает расширить представления школьников о мире, в том числе определиться с профессией.

Обучение будет проходить в дистанционном формате в течение 2 месяцев. Преподаватели курсов - разработчики российской компании 3Д Инновации (Varwin), которая специализируется на VR-решениях в образовании и бизнесе.

По окончании курсов учащимся выдаются удостоверения государственного образца. Выпускники будут иметь возможность преподавать в кружках технической направленности, Кванториуме, Айти-кубе, а также смогут сделать первый шаг профессионального развития в VR-сфере.

Курсы реализуются в рамках национального проекта “Образование” подпроекта “Цифровая образовательная среда”.

Контакты для записи:

Институт непрерывного образования, специалисты, +7 (831) 262-20-44 (доб. 219, 373, 305, 174), cdo@mininuniver.ru.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина