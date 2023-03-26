Второй и третий трамваи «МиНиН» вышли на линию в Нижнем Новгороде

Еще четыре вагона проходят пуско-наладочные работы. Фото: Кира Мишина

Второй и третий трамваи «МиНиН» вышли в свой первый рейс на маршруте городского кольца №2 «Черный пруд – площадь Лядова – Черный пруд» в Нижнем Новгороде. В дальнейшем трамваи будут работать и на других маршрутах.

Сегодня, 26 марта, в новых вагонах работает гид, который расскажет пассажирам об истории улиц, по которым проходит трамвай.

Сегодня в честь выхода на маршрут в новом вагоне работает гид. Фото: Кира Мишина

– Пополнения трамвайного парка в ближайшее время будут происходить регулярно. Сейчас ещё четыре новых вагона проходят пусконаладочные работы, после обкатки также выйдут на пассажирские линии, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что один из этих трамваев до конца следующей недели выйдет на линию на маршруте №8 «Посёлок Гнилицы – улица Игарская».

В дальнейшем трамваи «МиНиН» будут работать и на других маршрутах. Фото: Кира Мишина

– В мае прошлого года только появилась идея, а сейчас «МиНиН» уже начинает работу в историческом центре Нижнего Новгорода. Трамвай всегда был важной частью городской жизни. Нужно было не только сохранить инфраструктуру, но и дать ей новое развитие, добавил глава региона.

Проект по созданию нового трамвая удалось реализовать менее чем за год, так как впервые о нём заговорили в мае прошлого года во время визита делегации Нижегородской области в Республику Беларусь.

Выпуск трамвая «МиНиН» налажен в Ворсме. Фото: Кира Мишина

От идеи к открытию уже готового завода удалось перейти всего за полгода. 3 декабря был дан старт совместному российско-белорусскому заводу по производству трамваев «СП «Нижэкотранс» в Ворсме.

А уже 30 декабря был проведен тестовый пуск нового трамвая. Его решено было назвать «МиНиН». В названии содержатся первые буквы двух городов - Минска и Нижнего Новгорода.

Напомним, что первый трамвай «МиНиН» вышел на линию в Нижнем Новгороде 22 февраля. Свой первый рейс новенький вагон обкатал на 22 маршруте «метро Автозаводская – Соцгород-2». Первая мысль, которая возникает в голове при взгляде на это чудо техники, что перед нами находится стрекоза. Эту ассоциацию вызывает весь внешний вид: аккуратные фары, зеркала заднего вида как усики, яркий окрас вагона и его обтекаемая форма.

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