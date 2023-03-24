Одну кошку забрали в Симферополь, другая чуть не погибла у новых хозяев: нижегородка рассказала о судьбе обитателей кошачьей тюрьмы под Нижним Новгородом

Для нескольких котов все еще ищут хозяев. Фото: Предоставлено героем публикации

Лютый кошмар творился в Богородском районе Нижегородской области. Большое количество кошек осталось без своего хозяина. Известный врач-онколог, который содержал пушистых и заботился о них, внезапно скончался. Кошки остались без ухода и вынуждены были месяцами находиться в условиях полнейшей антисанитарии — ходить по собственным экскрементам, спать на запачканных лежанках. От такой жизни многие кошки одичали и чуть не ослепли. К счастью, нашлась неравнодушная девушка, которая взяла шефство над хвостатыми — стала о них заботиться, пристраивать. Нижегородка рассказала, что стало с кошками доктора Коченова спустя 9 месяцев.

- Во-первых, изначально их было не 15, а 19, - начала свой рассказ Ольга, - я очень удивилась, когда увидела коллаж в сети, потому что на нем были не все. По большей части это были кошки, каждую из которых впоследствии пришлось стерилизовать. Когда я впервые пришла туда, там было так грязно, что даже в бахилах было не пройти, все жутко воняло. Без внимания кошки совсем одичали, бросались на людей. Стала выводить их из критического состояния, промывать им глазки, ухаживать. Сейчас все они проглистованы, стерилизованы и готовы к встрече с новыми хозяевами.

Кошкам вернули комфортные условия. Фото: Предоставлено героем публикации

Ольга навещала кошек по 2 раза в день — кормила, убиралась, лечила, приобрела даже новые лежанки для каждого из подопечных. А еще было закуплено великое множество лекарств, 3 или 4 раза к кошкам приезжал ветеринар, а еще их неоднократно возили в ветклиники. Некоторым животным были проведены операции по удалению опухолей и камней из мочевого пузыря, а у одного из питомцев выявили хроническое заболевание, из-за чего ему требуется поддерживающее лечение. С учетом пожертвований за эти 9 месяцев затрачена немалая сумма. Ольге даже пришлось продать вещи из собственного дома, но расслабляться некогда — животных надо пристраивать. К слову, в этом направлении была проведена огромная работа и сейчас осталось найти новые дома для восьми пушистых.

- Кота Бориску, который раньше жил в хозяйском доме, пристроили еще до меня. Неожиданной радостью стало, что пристроили 13-летнего котика Филю. Его забрала семья из Желнино. У них произошла какая-то трагедия с котом и они полгода это переживали, а потом все же решили завести нового питомца. Филечка им приглянулся. Он такой толстенький, все тарелочки всегда вылизывает. Я его называла бабушкин любимчик. Если вы помните, у него были мутные глаза, но когда мене через месяц прислали новое фото — у Фили были абсолютно прозрачные глаза. Меня это очень порадовало! - сказала девушка.

Кота с мутными глазами забрали. Фото предоставила Евгения Е.

Постепенно, хоть и не быстро, кошек начали разбирать — двоих отправили в Иркутск, одного в Севастополь, еще одну парочку забрали в Дзержинск — вместе веселее. Еще одну кошечку забрала соседка Ольги. К сожалению, не все кошачьи истории закончились позитивно.

- Кошку Васю забирали в Каменки, - с болью в голосе продолжает Ольга, - то говорили прячется, то блошки у нее завелись. Позже мне пришло сообщение, что кошка выпрыгнула в окно со 2 этажа и неизвестно — жива или нет. Когда я приехала, то увидела, что они живут в страшной антисанитарии. Через несколько месяцев они решили вернуть кошку. Когда я ее увидела, ее заживо съедали блохи. Я сразу же повезла ее в ветклинику и она пролежала там 2 недели. Лечение стоило больше 20 тысяч рублей.

А вот еще одна история — котика Хвостика хотели отправить в Баку. Чипировали, вакцинировали, сделали ему ветпаспорт, а через несколько дней у него обострилась хроническая почечная недостаточность.

- С этим, конечно, живут, но о поездке в Баку теперь не может быть и речи — он не выдержит такой стресс, - считает собеседница.

Сейчас все пушистики, включая Хвостика, продолжают находиться в том самом кошачьем доме, в котором остались брошены и чуть не погибли. Несмотря на все старания Ольги и других неравнодушных людей, хвостатые в любой момент могут оказаться на улице, новым владельцам дома они не нужны.

Оставшиеся коты продолжают находиться в том доме. Фото: Предоставлено героем публикации

Чтобы забрать одного из обитателей этого кошачьего дома, необходимо связаться с Ольгой по телефону +79100066661.