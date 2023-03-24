Новые мастера спорта России

Алексей Баскаков

Это высокое спортивное звание присвоено саблистам спортклуба «Знамя» АО «АПЗ» Алексею Баскакову и Алёне Лисиной.

Алексей занимается фехтованием с 2014 года под руководством тренера высшей категории, мастера спорта России Вадима Карпычева. В прошлом году спортсмен в составе нижегородской команды выиграл серебряную медаль на первенстве России среди юниоров до 24 лет. По результатам этих соревнований он и получил звание мастера спорта России.

– В секцию по фехтованию на саблях девять лет назад меня привел двоюродный брат Сергей Кочешков, серебряный призер первенства России в 2017 году, – рассказал Алексей Баскаков. – После первых соревнований понял, что это мой вид спорта. Благодарен своему тренеру Вадиму Андреевичу за поддержку. Именно он зажег во мне желание добиваться успехов в фехтовании, усердно работать и никогда не останавливаться на достигнутом.

Алёна Лисина занимается фехтованием на саблях с 12 лет и тоже имеет высокие результаты в этом виде спорта. Сегодня спортсменку тренируют Вадим Карпычев и Николай Хозин.

Алёна Лисина

Поздравляем ребят и их тренеров с новым достижением в спортивной карьере.

Цифра

6 фехтовальщиков спортклуба «Знамя» имеют звание «Мастер спорта России»: саблисты Артём Султанов, Антон Георгиевский, Кирилл Суханов, Алексей Баскаков, Алёна Лисина и шпажист Максим Петров.

Саблист Кирилл Тюлюков – мастер спорта международного класса.

Екатерина Ядрова

Фото из архива пресс-службы АПЗ