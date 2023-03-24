Трудись, студент!

Студент Максим Уткин

С начала года в АО «АПЗ» принят на работу 21 студент. Это ребята из Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина и Арзамасского коммерческо-технического техникума. Они успешно совмещают труд на предприятии с учебой.

На завод трудоустроились студенты последних курсов АПК и АКТТ. Ребята приняты в цеха №№37, 42, 49, 50, 53, 56, 64 по профессиям: монтажник РЭАиП, слесарь-сборщик авиационных приборов, регулировщик РЭАиП, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, шлифовщик, токарь, оператор станков с ПУ. За каждым закреплен наставник.

Смышленый ученик

Так называет Максима Уткина его наставник – шлифовщик 6 разряда цеха №50 Евгений Емельянов.

– На АПЗ я пришел 9 марта, меньше месяца назад, – говорит Максим. – Впечатления от цеха и коллектива положительные. Из моей группы на заводе уже работают несколько ребят. Друг трудится в этом же цехе на соседнем участке. Я последовал их примеру, хотя раньше даже и предположить не мог, что приду на завод, за станок.

Пока много приходится изучать, разбираться в инструментах, способах обработки деталей, настройке станков, но работа нравится. Сегодня обрабатываю детали на одном станке, а вчера трудился за другим. Прислушиваюсь к советам моего наставника, ведь я у него не первый ученик. Скоро закончу обработку одной партии деталей, начну следующую. Конечно, пока непривычно, но, думаю, адаптируюсь, есть к чему стремиться.

Взрослый шаг

Студент Анатолий Ревингин

С монтажником РЭАиП цеха №37 Анатолием Ревингиным мы познакомились в ответственный для него день. Молодому человеку предстояло испытание – сдать экзамен и получить первый в своей жизни рабочий разряд. На АПЗ он трудится с декабря 2022 года.

– Это было мое обдуманное решение, – рассказал Анатолий. – Пришел в цех, где проходил практику. Специальность тоже выбрал в соответствии с записью в дипломе – попросился на участок сборки. В коллективе приняли хорошо, рассказали о тонкостях и нюансах работы. Если что-то непонятно, можно подойти к опытным рабочим, задать вопрос и получить квалифицированный ответ.

В подготовке к сдаче на разряд помогали цеховые технологи, большое им спасибо. Мне объясняли, как правильно отвечать, как готовиться по билетам. Конечно, нелегко работать и учиться, но пора взрослеть, и то, что у меня есть работа, очень хорошо.

Обучение продолжаю, с преподавателями общаюсь по субботам, они приветствуют и поддерживают мое решение – устроиться работать на завод.

Трудно, но интересно

Студент Виталий Ткач

Техник-технолог цеха №68 Виталий Ткач на АПЗ пришёл с энтузиазмом, тоже в декабре 2022 года. Интерес к работе только растет. Азы своей профессии постигает под руководством опытного наставника инженера-технолога 1 категории Александра Чернигина.

– В колледже получил достаточно теоретических знаний, теперь их закрепляю на практике, – комментирует Виталий. – Помню свой первый рабочий день. Все в новинку. Получив первое задание, не имел ясного представления по его выполнению, но коллеги помогли. От всех есть обратная связь.

Чем нравится моя работа? Тем, что хоть задачи и однотипны, но пути решения у них разные, работа не монотонная, приходится думать.

В колледже приветствуют наши трудовые начинания. Где-то требуется нагонять пройденный материал, без этого никуда. Сейчас главное – закончить обучение и стать дипломированным специалистом.

Наталья Глазунова

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