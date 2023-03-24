Награда за юбилей

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина стал победителем Премии, которую ежегодно организует Ассоциация «Объединение административно-хозяйственных профессионалов». В номинации «Лучший офисный проект-2022» победил проект юбилейных мероприятий к 65-летию АПЗ.

Главное событие административно-хозяйственной сферы состоялось 16-17 марта. Деловая часть проходила в онлайн-формате. На онлайн-платформе прошли выступления экспертов, презентации проектов. Ее посетили 1500 специалистов из различных регионов страны, которые голосовали за понравившийся проект. Церемония награждения победителей прошла в Москве.

– Мы представили презентацию о праздновании 65-летия нашего предприятия в 2022 году, – рассказывает административный директор АПЗ Константин Аргентов. – В нашей номинации были проекты крупных организаций и предприятий, таких как Сбербанк, Газпром-Медиа Холдинг, ВЦИОМ и другие. Большинство экспертов были удивлены масштабом, логистикой, уровнем подготовки, слаженной работой большой команды и отдали свои голоса за проект АПЗ. Поэтому эта Премия – общая награда всех, кто принимал участие в организации и подготовке юбилея АПЗ.

Ирина Балагурова