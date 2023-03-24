Манту мочить можно: нижегородский специалист рассказала о заболеваемости туберкулезом и развеяла мифы о методах тестирования

И.о. главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулёзный диспансер» Наталия Бородина рассказала о заболеваемости туберкулезом в Нижегородской области. Фото: предоставлено героем публикации.

В период с 20 по 26 марта в России проводится неделя профилактики инфекционных заболеваний, а 24 марта ежегодно проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом снизилась в Нижегородской области в 4,5 раза. Во многом этого удалось добиться благодаря грамотной работе нижегородских врачей и своевременному диагностированию этого заболевания. О том, как избежать «болезни бедных», «КП — Нижний Новгород» рассказала и.о. главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулёзный диспансер» Наталия Бородина.

Наталия Юрьевна, скажите, пожалуйста, правда ли, что туберкулез — болезнь бедных?

- Туберкулёз, безусловно, относится к социально значимым болезням. Постановлением федерального правительства № 715 заболевание включено в перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Еще в начале ХХ века его называли «сестрой бедности», «пролетарской болезнью», так как развитие заболевания напрямую зависит от образа жизни населения и качества питания. Вместе с тем, бактерии туберкулеза не различают социального статуса и с одинаковой эффективностью могут поражать и бедных и богатых. Высокий темп жизни, информационный прессинг, постоянная нехватка времени - это все стрессовые моменты, которые приводят к снижению защитных сил организма и способствуют развитию заболевания.

Как изменилась заболеваемость туберкулезом за последние годы?

- Число заболевших туберкулёзом сокращается из года в год. Число умерших от туберкулёза в Нижегородской области также снижается. Среди больных туберкулёзом уменьшается, также, и количество умерших от любых других причин. При этом ситуацию по туберкулёзу все же нельзя оценивать, как благополучную.

Скажите, пожалуйста, что относят к факторам риска?

- В первую очередь, тесный или продолжительный контакт с больным активной формой туберкулёза. Неблагоприятно сказываются переутомление и продолжительное чрезмерное волнение, а также неполноценное питание. Заразиться туберкулезом рискуют и люди, имеющие хронические болезни - ВИЧ-инфекцию, неспецифические заболевания органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы, сахарный диабет. Внимание следует уделить и препаратам, подавляющим защиту от туберкулеза. К ним относятся гормоны, генно-инженерные биологические и противоопухолевые препараты. Неблагоприятный фактор — проведение лучевой терапии. И это, не говоря о том, что в группу риска попадают невакцинированные дети, курильщики, любители спиртного и лица, принимающие психоактивные вещества. Соответственно, чтобы не заразиться, необходимо соблюдать личную гигиену, вести здоровый образ жизни, ввести правильный распорядок дня, где в балансе будут отдых, умственный и физический труд. Питаться нужно тоже правильно и своевремено. При таких условиях, организм остается нейтрален к агрессивному воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.

А каковы признаки туберкулеза? Как понять, что ты заразился?

- Клинические проявления туберкулеза легких делятся на два типа — симптомы бронхолегочного заболевания и длительная интоксикация. У больного наблюдается кашель с выделением мокроты в течении 2-3 недель и более, появление в мокроте прожилок крови, боли в грудной клетке, связанные с дыханием и одышка при небольших физических усилиях. Интоксикация может сохраняться в течение 2-3 недель и более. Она проявляется в повышении температуры тела, утомляемости, появлении слабости, снижении аппетита, потере массы тела и потливости. Туберкулез может поражать и другие органы. В этом случае могут наблюдаться, например, болезненность в области этого органа, деформация скелета, парезы и параличи конечностей.

Заболевание может протекать, как обычная простуда или даже бессимптомно, поэтому больной туберкулёзом человек, может не знать о своей болезни. Узнать наверняка можно, пройдя обследование.

Какие новые технологии применяются для диагностирования туберкулеза?

- В последние годы появились методы, которые дают ответ достаточно быстро. Например, молекулярно-генетические исследования позволяют за несколько часов (максимум в течение двух дней) выявить мутации в геноме микобактерий, ответственные за устойчивость к наиболее применяемым препаратам. Это даёт возможность понять, с чувствительной или устойчивой к лекарствам формой болезни мы имеем дело.

Если нужно проверить устойчивость к иным препаратам, на помощь приходит другой метод, который позволяет в ускоренном режиме вырастить культуру микобактерии в автоматизированной системе. На это уходит 2–3 недели, после чего культуру можно тестировать на все препараты, а затем индивидуально выстраивать режим лечения конкретному больному, исходя из анализа. Конечно, терапия в этом случае будет более эффективной, чем если бы мы подбирали её наугад.

Лечение МЛУ-туберкулёза без таких методик — это уже прошлый век! Все они применяются в Нижегородской области весьма успешно. В том числе благодаря этому, показатели эффективности лечения больных туберкулёзом в Нижегородской области выше, чем среднероссийские. Но успокаиваться нельзя, нам есть куда стремиться.

Важно: каждый совершеннолетний россиянин должен проходить флюорографию не реже 1 раза в 2 года, а пациенты из группы риска — не реже 1-2 раз в год.

Как изменились методы тестирования детей за последние годы?

- Основными методомами раннего выявления туберкулеза у детей и подростков является реакция Манту и Диаскинтест. У подростков, как и у взрослых, дополнительно используется ФЛГ грудной клетки, так как подростковый возраст более угрожаем по заболеванию туберкулезом в силу многих причин. За последние 10 лет изменился порядок иммунодиагностики у детей и подростков: если раньше всем детям с 1 года до 17 лет проводилась проба Манту, то с 2015 года она ставится только детям с 1 года до 7 лет, а детям с 8 до 14 лет и подросткам вместо Манту проводится проба с другой инъекцией. Она позволяет выявить группу повышенного риска заболевания туберкулезом, так как в отличие от Манту эта проба не реагирует на прививку от туберкулеза и бывает положительной только при наличии в организме инфекции. Такие дети требуют обязательного дообследования и наблюдения у фтизиатра.

Также в Нижнем Новгороде проводятся альтернативные методы обследования на туберкулез, при проведении которых ничего в организм не вводится, а берется кровь из вены и анализ проводится в условиях лаборатории. Родители, которые не хотят своим детям проводить внутрикожные пробы, могут обследовать их с помощью альтернативных методов.

У ребенка большая «пуговка», что делать?

- После постановки и оценки результатов проб медработник выявляет тех детей и подростков, которые нуждаются в направлении на консультацию к фтизиатру. Проба Манту оценивается в динамике, поэтому большая «пуговка или нет, и нуждается ли ребенок в консультации фтизиатра, решается в каждом конкретном случае индивидуально. Главное, что нужно знать родителям, что по действующим санитарным правилам дети и подростки, направленные в противотуберкулезную организацию, родители которых в течение одного месяца не представили заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детсады и школы.

Манту нельзя мочить — это правда или миф?

- Миф о том, что Манту нельзя мочить, сохранился с тех времен, когда с целью обследования на туберкулез ставилась проба Пирке, то есть на коже делалась царапина и туда капался раствор туберкулина. Тогда, при контакте с водой, могла попасть дополнительная инфекция, поэтому говорили, что пробу нельзя мочить. Современные пробы - внутрикожные и внутрь кожи вода не попадает, поэтому контакт с водой не влияет на результат проб. Однако не стоит тереть место постановки пробы мочалкой и не расчесывать, так как у детей с аллергическими проявлениями после постановки пробы может быть зуд. Таким детям лучше ставить пробы на фоне противоаллергических препаратов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

- В 2022 году показатель заболеваемости туберкулезом в Нижегородской области составил 20,3 случая на 100 тысяч населения, что почти в 1,5 раза ниже среднероссийского показателя (31,3);

- количество впервые выявленных больных в 2022 году составило 637 пациентов;

- Под диспансерным наблюдением в противотуберкулёзных учреждениях по состоянию на конец прошлого года состоял 1001 больной, в 2007 году их было более 6 тысяч.

- Смертность от туберкулеза за последние 10 лет снизилась более чем в 5 раз, в 2022 году от туберкулёза умер 41 больной.