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Происшествия23 марта 2023 8:20

«Паровозик» из машин: Массовое ДТП произошло на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде

Три иномарки столкнулись на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде 23 марта
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Три иномарки столкнулись на Комсомольском шоссе.

Три иномарки столкнулись на Комсомольском шоссе.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Сразу три иномарки столкнулись на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде днем 23 марта. Невнимательный водитель легковушки собрал паровозик из машин, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла в районе поворота на улицу Шлиссельбургскую, машины ехали в направлении от площади Комсомольской.

- Водитель автомобиля «Фольксваген Джета» не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущих машин и совершил столкновение с иномарками «Киа» и «Пежо», - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате автомобиль «Киа», который оказался между двумя машинами, получил серьезные механические повреждения. Находившийся в салоне пассажир с травмами был госпитализирован в больницу.

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