Ночь театров в Нижнем Новгороде 2023: дата проведения, программа, расписание

Для любителей театра подготовлена интересная программа мероприятий. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ежегодная «Ночь театров» пройдет в Нижнем Новгороде в субботу 25 марта. Эта акция приурочена ко Всемирному дню театров. Свои двери для зрителей откроют десять площадок, каждую из которых можно будет посетить бесплатно. Для любителей театра подготовлена интересная программа мероприятий - театральные постановки, встречи с актерами, мастер-классы, игры, иммерсивные представления и многое другое. Рассказываем, куда сходить на «Ночь театров» в Нижнем Новгороде.

Программа мероприятий на ночь театров в Нижнем Новгороде:

Театр кукол

- в 13:00 и в 16:00 — творческие встречи с заслуженными артистами РФ А. Носовым и Е. Храмовым;

-13:00, 16:00 — мастер-классы Петрушки;

-13:00,16:00,19:00 — выставка «Мир кукол»;

-19:00 — спектакль «Ханума».

-18:30 — видеоинсталляция «Кто ты, Маска?» на фасаде здания театра

Театр драмы имени М. Горького

-22:00, 22:30, 23:00 — иммерсивная прогулка «Открытие» по зданию театра драмы.

Театр драмы в «Фантастике»

-10:00 — выставка театральных костюмов.

Театр кукол «Мабу»

-18:00 — экскурсия в мир театра «Мабу», интерактивный спектакль «Маленькое чудо».

Театр оперы и балета имени А.С.Пушкина

-20:45 - лекция начальника парикмахерского цеха Маргариты Беляковой о гриме Шаляпина «Еще одна грань таланта гения» (в здании театра);

-22:00 — арии из опер русских и зарубежных композиторов в исполнении солистов театра в концертном зале «Пакгаузы».

ТЮЗ

-20:00 игра «Брейн-ринг».

Театр «Вера»

-11:00 — открытие фотовыставки артиста Андрея Хозяева «Точка съемки: театр Вера»;

-17:30 — интерактивный спектакль — кулинарное шоу «Картофельный суп».

Театр «Преображение

-15:00 — мастер-класс режиссера и актера Сергея Топкова «Эмоциональная выразительность в пластическом искусстве.

Учебный театр училища имени Е.А. Евстигнеева

-22:00 — спектакль по пьесе Виктора Розова «Затейник»

Театр «На счастливой»

-20:00 — игра «Театральная мафия»

Центр театрального мастерства

-23:00 — ведущие актеры Центра совместно с профессиональными музыкантами исполнят известные песни в новой аранжировке.

Отметим, что все мероприятия можно посетить бесплатно по предварительной регистрации. Зарегистрироваться на любое из перечисленных мероприятий и узнать о каждом из них больше можно на сайтах театров.