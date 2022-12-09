Вопросы сотрудничества нижегородских и ивуарийских предприятий обсудили на встрече с делегацией Республики Кот-д’Ивуар

Вопросы сотрудничества нижегородских предприятий с компаниями Республики Кот-д’Ивуар обсудили на встрече с делегацией деловых кругов Республики в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин, деловые отношения между Республикой Кот-д’Ивуар были установлены еще в 2019 году, но из-за пандемии приостановились.

«Сотрудничество со странами африканского континента – приоритетное направление внешней политики Российской Федерации. И Нижний Новгород старается придерживаться этого курса. Мы активно развиваем побратимские и партнерские отношения. Не так давно глава города Юрий Шалабаев обсудил варианты сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бенин в Российской Федерации господином Акамби Андрэ Окунлола-Биау. Теперь принимаем делегацию Республики Кот-д’Ивуар. Мы приложим все усилия для установления деловых связей и развития партнерских отношений между нашими странами», - сказал Александр Симагин.

В состав делегации Республики Кот-д’Ивуар вошли владелец каучуковых плантаций, представители транспортной компании, компании по производству сельскохозяйственной продукции, по сбору, переработке бытовых и промышленных отходов, руководитель бизнес-школы.

Как рассказали специалисты городского департамента развития туризма и внешних связей, на встрече обсудили возможности сотрудничества в сфере образования – учебы по обмену, партнерства в сфере альтернативной энергетики, автотранспорта, а также поставки какао-бобов и другой ивуарийской сельскохозяйственной продукции.

«Мы выбрали именно Нижний Новгород потому, что знаем о его побратимских и партнерских отношениях со многими городами и странами. Цель нашего приезда – поиск партнеров для развития и переработки продуктов, которые у нас есть в Кот д’Ивуаре, и создания совместных проектов», - отметил руководитель бизнес-школы в Республике Кот-д’Ивуар Канга Коменан Буазо Валентин.

Как сообщалось ранее, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бенин в Российской Федерации господином Акамби Андрэ Окунлола-Биау. Они обсудили вопросы будущего сотрудничества между странами и городами.

«Сейчас у Нижнего Новгорода 20 городов-побратимов и пять городов-партнеров. Мы, конечно, уделяем особое внимание международному сотрудничеству на уровне городов в рамках образования, искусства, физической культуры, экономики и бизнеса. Договорились о том, что продолжим контакты. Господин Посол свяжется с мэрами городов Бенина, и мы обсудим детали совместной работы», - отметил Юрий Шалабаев.