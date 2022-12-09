Еще 18 платных парковок заработают полноценно в Нижнем Новгороде 12 декабря

В этот список вошли участки на улицах Алексеевской, Новой, Короленко и других. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 парковочных зон в нагорной части Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы с 12 декабря, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В этот список вошли участки на улицах Алексеевской, Новой, Короленко, Пискунова, Решетниковской, Ульянова и в переулке Холодном.

В настоящее время штрафные санкции уже применяются на 27 открытых парковочных зонах города, и этот список будет постепенно пополняться.

- Чтобы избежать штрафных санкций, рекомендуем автомобилистам оплачивать пользование парковкой. Соответствующие парковочные разрешения можно оформить через региональный МФЦ или региональный портал Госуслуг, - подчеркнули в департаменте.

К слову, на платных парковках продолжают действовать уже введенные льготы. Маломобильные нижегородцы, многодетные семьи и владельцы электромобилей могут пользоваться парковками бесплатно при наличии льготного парковочного разрешения. Кроме того, с 20:00 до 8 утра в будни, а также круглосуточно в выходные и праздничные дни этими парковками можно пользоваться бесплатно.

Отмечается, что время нахождения на парковке будет контролироваться посредством фотофиксации. Во избежание штрафа водитель обязан провести оплату по смс, через паркомат, мобильное приложение, либо в личном кабинете на сайте parkovkinn.ru.

К слову, выгоднее всего платить не используя паркоматы и автоматические платежные кассы (используются на закрытых парковках, прим.). При оплате через СМС, сайт или приложение время пребывания отсчитывается поминутно. Если платить через паркомат, оплата проводится с точностью до 15 минут. То есть, за 25 минут пребывания придется платить, как за 30.

КОНКРЕТНО

Адреса парковок, которые переходят на полноценный режим работы с 12 декабря:

003 - Алексеевская ул. + от пл. Минина до ул. Пискунова;

004 - Алексеевская ул. + от пл. Минина до ул. Пискунова (в том числе у дома № 2);

015 - Белинского ул. + вдоль парка им. А.С. Пушкина;

018 - Воровского ул. + от ул. Костина до ул. М Горького;

020 - Верхневолжская наб. + от ул. Пл. Минина и Пожарского до пл. Сенной;

022 - Георгиевский съезд;

050 - Короленко ул. + от ул. Белинского до ул. Новой;

064 - Новая ул. + от пл. М.Горького до ул. Белинского;

073 - Пискунова ул. + от Верхне-Волжской набережной до ул. Минина;

074 - Пискунова ул. + от ул. Минина до ул. Б.Печерская;

075 - Пискунова ул. + от ул. Б.Печерская до ул. Ульянова;

076 - Пискунова ул. + от ул. Ульянова до ул. Варварская;

077 - Пискунова ул. + от ул. Ошарская до ул. Алексеевская;

078 - Пискунова ул + от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская;

083 - Решетниковская ул. + от ул. М. Горького до ул. Звездинка;

084 - Решетниковская ул. + от ул. М. Горького до ул. Звездинка;

095 - Ульянова ул. + от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова;

099 - Холодный переулок.