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Новости компаний9 декабря 2022 9:49

Опытный конструктор, грамотный наставник

Валентину Соколову присвоено звание «Почетный машиностроитель России»
Опытный конструктор, грамотный наставник

Опытный конструктор, грамотный наставник

Начальнику конструкторского бюро отдела проектирования оснастки службы главного технолога АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Валентину Соколову присвоено звание «Почетный машиностроитель России».

Наше интервью с Валентином Петровичем состоялось 1 декабря – именно в этот день 52 года назад он, как студент техникума, пришел на АПЗ на производственную практику. После защиты диплома в марте 1972 года устроился токарем в зубофрезерный цех. Потом ушел в армию, а когда вернулся, снова попал на завод – в коллектив конструкторов.

– На АПЗ меня позвал друг, – рассказывает Валентин Соколов. – Первое время я был рядовым конструктором, которого надо всему учить. Большой объем знаний мне передали мои наставники, профессионалы своего дела Егор Александрович Шикунов и Николай Николаевич Усанов. Со временем понял, что лучшей профессии не найти. Конструктором быть непросто, но это очень интересная работа, потому что ты создаешь что-то новое, полезное для производства и людей. По нашему профилю – проектированию оснастки – только через 5-7 лет становишься специалистом, а до этого надо постоянно работать.

Валентин Петрович 28 лет возглавляет КБ. Трудятся здесь девять человек. Коллектив молодой и, как говорит Валентин Соколов, крепкий, инициативный. На их плечах – проектировка режущего, мерительного инструмента, станочной оснастки для всего завода.

– У нас много работы, – говорит инженер-конструктор КБ Сергей Серов, – номенклатура выпускаемых изделий огромная. Постоянно идет освоение новых изделий. Но под руководством Валентина Петровича успеваем делать все вовремя.

Поздравить Валентина Соколова с присвоением звания «Почетный машиностроитель России» пришел весь коллектив КБ во главе с заместителем технического директора – главным технологом АПЗ Сергеем Комаровым.

– Я просто растерялся, когда коллеги вошли в кабинет и организованно направились в мою сторону, – рассказал Валентин Петрович. – Но, осознав, что случилось, был тронут вниманием и добрыми пожеланиями.

– Я 20 лет проработала в КБ под руководством Валентина Петровича, – прокомментировала инженер-конструктор службы главного технолога Нина Немцева. – Когда еще стояли за кульманами, помню его красивые чертежи, грамотную графику. У него до сих пор каллиграфический подчерк согласно ГОСТам и ОСТам. Поздравляем коллегу с присвоением звания и желаем дальнейших свершений на благо предприятия!

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС