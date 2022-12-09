Опытный конструктор, грамотный наставник

Начальнику конструкторского бюро отдела проектирования оснастки службы главного технолога АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Валентину Соколову присвоено звание «Почетный машиностроитель России».

Наше интервью с Валентином Петровичем состоялось 1 декабря – именно в этот день 52 года назад он, как студент техникума, пришел на АПЗ на производственную практику. После защиты диплома в марте 1972 года устроился токарем в зубофрезерный цех. Потом ушел в армию, а когда вернулся, снова попал на завод – в коллектив конструкторов.

– На АПЗ меня позвал друг, – рассказывает Валентин Соколов. – Первое время я был рядовым конструктором, которого надо всему учить. Большой объем знаний мне передали мои наставники, профессионалы своего дела Егор Александрович Шикунов и Николай Николаевич Усанов. Со временем понял, что лучшей профессии не найти. Конструктором быть непросто, но это очень интересная работа, потому что ты создаешь что-то новое, полезное для производства и людей. По нашему профилю – проектированию оснастки – только через 5-7 лет становишься специалистом, а до этого надо постоянно работать.

Валентин Петрович 28 лет возглавляет КБ. Трудятся здесь девять человек. Коллектив молодой и, как говорит Валентин Соколов, крепкий, инициативный. На их плечах – проектировка режущего, мерительного инструмента, станочной оснастки для всего завода.

– У нас много работы, – говорит инженер-конструктор КБ Сергей Серов, – номенклатура выпускаемых изделий огромная. Постоянно идет освоение новых изделий. Но под руководством Валентина Петровича успеваем делать все вовремя.

Поздравить Валентина Соколова с присвоением звания «Почетный машиностроитель России» пришел весь коллектив КБ во главе с заместителем технического директора – главным технологом АПЗ Сергеем Комаровым.

– Я просто растерялся, когда коллеги вошли в кабинет и организованно направились в мою сторону, – рассказал Валентин Петрович. – Но, осознав, что случилось, был тронут вниманием и добрыми пожеланиями.

– Я 20 лет проработала в КБ под руководством Валентина Петровича, – прокомментировала инженер-конструктор службы главного технолога Нина Немцева. – Когда еще стояли за кульманами, помню его красивые чертежи, грамотную графику. У него до сих пор каллиграфический подчерк согласно ГОСТам и ОСТам. Поздравляем коллегу с присвоением звания и желаем дальнейших свершений на благо предприятия!

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина