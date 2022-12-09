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Новости компаний9 декабря 2022 9:38

Интернет для бабушек

С инициативой организовать встречи для людей старшего поколения выступило руководство учебного заведения
Интернет для бабушек

Интернет для бабушек

Ветераны Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина стали слушателями программы по цифровой грамотности. Занятия будут проводить старшеклассники лицея.

С инициативой организовать такие встречи для людей старшего поколения выступило руководство учебного заведения. В лицее ежегодно силами школьников реализуются проекты, направленные на помощь различным категориям людей. Их цель – сделать полезное и доброе дело для окружающих.

Ветераны заинтересовались программой, из желающих было сформировано две группы.

На первую встречу с ветеранами пришли активисты лицея – старшеклассники Захар Шишкин и Ольга Кириллова. Ребята являются авторами программы по ознакомлению людей старшего поколения с современными гаджетами.

– Мы хотим сделать так, чтобы современная техника стала помощником для бабушек и дедушек, – говорит Захар Шишкин. – Сегодня мы познакомились с ветеранами, рассказали о нашей программе, этапах ее реализации и ответили на все интересующие вопросы.

– Всего разработано несколько тем для занятий: «Как безопасно себя чувствовать в интернете», «Как пользоваться банковской платежной системой через телефон», «Как самостоятельно записаться на прием к врачу онлайн», «Как понять, что с вами общаются не мошенники» и другие, – продолжает Ольга Кириллова. – В будущем планируем создать цифровое приложение, которым сможет воспользоваться каждый желающий.

Ветеран АПЗ Сергей Турутин пришел на встречу с супругой Натальей Александровной. Они спросили у ребят, как увеличить шрифт в списке контактов и получить талон к врачу через интернет.

– Ребята все подробно нам разъяснили, показали на примере, а я для себя записала в тетрадь, – говорит Наталья Турутина. – Для нас это очень нужное дело. Дальше хочу научиться самостоятельно делать онлайн-заявки в управляющую компанию.

– Я сразу записалась на обучение. Тема для меня интересная, с телефоном разобралась, а вот знаний и навыков работы на компьютере не хватает, – поделилась ветеран Галина Барашкина.

Первая группа ветеранов АПЗ уже прошла ознакомительный этап программы, на очереди вторая. Встречи проходят в Совете ветеранов АПЗ по вторникам.

Наталья Глазунова

Фото автора

БИЗНЕС-ПРЕСС