Интернет для бабушек

Ветераны Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина стали слушателями программы по цифровой грамотности. Занятия будут проводить старшеклассники лицея.

С инициативой организовать такие встречи для людей старшего поколения выступило руководство учебного заведения. В лицее ежегодно силами школьников реализуются проекты, направленные на помощь различным категориям людей. Их цель – сделать полезное и доброе дело для окружающих.

Ветераны заинтересовались программой, из желающих было сформировано две группы.

На первую встречу с ветеранами пришли активисты лицея – старшеклассники Захар Шишкин и Ольга Кириллова. Ребята являются авторами программы по ознакомлению людей старшего поколения с современными гаджетами.

– Мы хотим сделать так, чтобы современная техника стала помощником для бабушек и дедушек, – говорит Захар Шишкин. – Сегодня мы познакомились с ветеранами, рассказали о нашей программе, этапах ее реализации и ответили на все интересующие вопросы.

– Всего разработано несколько тем для занятий: «Как безопасно себя чувствовать в интернете», «Как пользоваться банковской платежной системой через телефон», «Как самостоятельно записаться на прием к врачу онлайн», «Как понять, что с вами общаются не мошенники» и другие, – продолжает Ольга Кириллова. – В будущем планируем создать цифровое приложение, которым сможет воспользоваться каждый желающий.

Ветеран АПЗ Сергей Турутин пришел на встречу с супругой Натальей Александровной. Они спросили у ребят, как увеличить шрифт в списке контактов и получить талон к врачу через интернет.

– Ребята все подробно нам разъяснили, показали на примере, а я для себя записала в тетрадь, – говорит Наталья Турутина. – Для нас это очень нужное дело. Дальше хочу научиться самостоятельно делать онлайн-заявки в управляющую компанию.

– Я сразу записалась на обучение. Тема для меня интересная, с телефоном разобралась, а вот знаний и навыков работы на компьютере не хватает, – поделилась ветеран Галина Барашкина.

Первая группа ветеранов АПЗ уже прошла ознакомительный этап программы, на очереди вторая. Встречи проходят в Совете ветеранов АПЗ по вторникам.

Наталья Глазунова

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