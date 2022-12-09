«Все идет от сердца»

В честь Всероссийского дня добровольца в Арзамасе чествовали самых активных волонтеров. Из представителей предприятий города единственной награду получила менеджер по закупкам отдела гражданской продукции АО «АПЗ» Мария Тютяева.

Мария трудится на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина два года, сразу вступила в Молодежный совет, а в прошлом году была выбрана заместителем председателя МС по социальному сектору.

В интервью она рассказала, что вдохновило ее стать волонтером.

– Маша, почему в работе Молодежного совета ты выбрала именно добровольчество?

– У меня всегда была потребность помогать людям. Регулярно старалась оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается: отправляла деньги на лечение больных детей, покупала корм для бездомных животных. А когда попала в Молодежный совет, решила проявить себя и начать активную волонтерскую деятельность. Этому способствовал молодежный форум в парк-отеле «Морозовский», где родились первые мысли и идеи и где мы презентовали проект «Жучок» идет на помощь». Помогать – это всегда хорошо, особенно когда чувствуешь при этом собственную реализацию. До завода у меня не было возможности показать свои организаторские способности.

– Что уже удалось сделать?

– Мой первый самостоятельный проект – поздравление с Новым годом детей приборостроителей из многодетных и неполных семей. Проект получился классный, радостный. Мы получили много положительных отзывов, и дети были в восторге. В этом году расширили масштаб мероприятия. Теперь заводчане могут пригласить к себе Деда Мороза и Снегурочку за небольшую плату. Но социальная часть проекта осталась. В определенные дни мы бесплатно поздравим детей из многодетных семей.

Также передо мной часто стоят задачи по сбору команды волонтеров на то или иное заводское мероприятие.

– Тяжело подвигнуть молодежь на участие в волонтерской деятельности, ведь у каждого работа, семья, хобби?

– В нашем коллективе отзывчивая молодежь, долго просить не приходится, ребята с радостью откликаются. За один-два дня мы полностью набираем состав группы. Так было и с Днем села в Хирино, 9 Мая, юбилеем завода, фестивалем воздухоплавания. Если кто-то не может, сразу находится замена. С нашими ребятами работать легко.

– Такая организационная работа наверняка забирает много сил.

– Когда занимаешься тем, что нравится, получаешь удовольствие, чувствуешь отдачу от тех, кому помогаешь. Поэтому я не устаю, а только заряжаюсь положительными эмоциями и мощной энергией.

– Такая активная добровольческая деятельность не мешает основной работе?

– На работе я такая же энергичная, как и в Молодежном совете, – стараюсь успевать все. А коллеги всячески поддерживают меня и сами участвуют в акциях.

– А твои дети берут с тебя пример?

– Думаю, да. Например, дочка Вика недавно раздавала значки в рамках акции «Безопасный город». Сын Никита – первоклассник – пока привыкает к школьной жизни, но тоже, надеюсь, будет активным. Учу их: если взялся за дело – доводи до конца.

– В День добровольчества что бы ты хотела пожелать заводчанам?

– Все должно идти от сердца! Хочется вам безвозмездно что-то сделать для других людей – сделайте. Радость от этого – не сравнима ни с чем. Давайте не только верить в добро, но и делать его!

Артём Канашкин, помощник генерального директора, председатель Молодежного совета АО «АПЗ»:

– Мария – сверхэнергичный и ответственный человек, отличный организатор, с ней комфортно и приятно работать. Все, за что берется Маша, будет сделано в срок, она еще даст предложения, как реализовать это быстрее и качественнее. Как Мария все успевает и при этом всегда в хорошем настроении и приподнятом боевом духе – для меня остается загадкой. В этом я беру с нее пример. Здорово, что в нашей команде есть такой друг и соратник!

Екатерина Ядрова

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