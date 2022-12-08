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Общество8 декабря 2022 12:00

«Ночью лай стоит, как в псарне!»: Стаи бродячих собак держат в страхе жителей Дзержинска

Жители Дзержинска пожаловались на стаи бродячих собак, которые бросаются на людей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Жители Дзержинска жалуются на стаи бродячих собак.

Жители Дзержинска жалуются на стаи бродячих собак.

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Жители Дзержинска пожаловались на стаи бродячих собак, которые бегают по улицам города. Люди из нескольких домов по проспекту Свердлова написали обращение на имя главы города с просьбой решить проблему, под письмом поставили свои подписи порядка 70 человек.

- Из-за бродячих собак мы боимся выходить из своих подъездов. Собаки лают, бросаются и кусают. Прежде чем выйти на улицу, мы смотрим в окно, нет ли собак. Если нет, то идем. Это же не нормально! – пишут возмущенные дзержинцы.

По словам местного блогера Алексея Алексеева, в первых числах декабря около дома №53 по проспекту Свердлова бездомные собаки покусали школьника, и ему пришлось обращаться в больницу. И подобных сообщений в местных пабликах тьма.

- Вчера буквально случай был: женщина шла из магазина, а её собака кусанула. А до этого женщина с коляской шла, собаки не неё накинулись, та еле убежала. Малыша напугали в коляске, тот сильно плакал, - поделилась Наталья Б.

- Мы тоже каждый день проходим этими домами и на работу, и с работы. Это страшно, когда они лают и кидаются. А дети еще в школу идут. Это ужас, их там, наверное, 7 собак! Не дай бог, на ребенка набросятся, - переживает Ольга К.

- Спать невозможно, ночью лай, как в псарне, стоит. Как с этим жить уже надоело! – восклицает Наталья Б.

В местной администрации знают и о собаках, и о нападении. По словам представителей мэрии, проблема уже решается.

- В районе указанных домов по проспекту Свердлова действительно произошел инцидент нападения собаки на человека, в связи с чем сотрудниками ООО «Зоозащита-НН» животные будут отловлены для чипирования. Собаки будут содержаться на карантине, получат все необходимые прививки и вакцинации, а также их стерилизуют. Вместе с тем силами коммунальных служб города будут ликвидированы несанкционированные собачьи будки в этом районе, - пояснили в администрации города Дзержинска.

В интернете меж тем разгорелись нешуточные споры вокруг этой ситуации. Одни дзержинцы говорят, что бездомных собак на улицах быть не должно и что их надо отстреливать, другие пишут, что эти собаки живут здесь больше 7 лет, добрые и не кусаются, а люди, которые говорят об агрессии – сами их провоцируют.

- Собаки в этом дворе все чипированные! – встала на защиту хвостатых местная жительница Елена С. – Женщина (инициатор письма – прим.) их провоцирует, бьёт палками! Собаки в этом дворе проживают 7 лет! Почему раньше тогда никто не жаловался? Эта женщина, которая собирает подписи, ходила по людям, которые против собак и ненавидят животных! Не трогайте собак, пожалуйста, они все чипированные!

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