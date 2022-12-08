«Ночью лай стоит, как в псарне!»: Стаи бродячих собак держат в страхе жителей Дзержинска

Жители Дзержинска жалуются на стаи бродячих собак. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Жители Дзержинска пожаловались на стаи бродячих собак, которые бегают по улицам города. Люди из нескольких домов по проспекту Свердлова написали обращение на имя главы города с просьбой решить проблему, под письмом поставили свои подписи порядка 70 человек.

- Из-за бродячих собак мы боимся выходить из своих подъездов. Собаки лают, бросаются и кусают. Прежде чем выйти на улицу, мы смотрим в окно, нет ли собак. Если нет, то идем. Это же не нормально! – пишут возмущенные дзержинцы.

По словам местного блогера Алексея Алексеева, в первых числах декабря около дома №53 по проспекту Свердлова бездомные собаки покусали школьника, и ему пришлось обращаться в больницу. И подобных сообщений в местных пабликах тьма.

- Вчера буквально случай был: женщина шла из магазина, а её собака кусанула. А до этого женщина с коляской шла, собаки не неё накинулись, та еле убежала. Малыша напугали в коляске, тот сильно плакал, - поделилась Наталья Б.

- Мы тоже каждый день проходим этими домами и на работу, и с работы. Это страшно, когда они лают и кидаются. А дети еще в школу идут. Это ужас, их там, наверное, 7 собак! Не дай бог, на ребенка набросятся, - переживает Ольга К.

- Спать невозможно, ночью лай, как в псарне, стоит. Как с этим жить уже надоело! – восклицает Наталья Б.

В местной администрации знают и о собаках, и о нападении. По словам представителей мэрии, проблема уже решается.

- В районе указанных домов по проспекту Свердлова действительно произошел инцидент нападения собаки на человека, в связи с чем сотрудниками ООО «Зоозащита-НН» животные будут отловлены для чипирования. Собаки будут содержаться на карантине, получат все необходимые прививки и вакцинации, а также их стерилизуют. Вместе с тем силами коммунальных служб города будут ликвидированы несанкционированные собачьи будки в этом районе, - пояснили в администрации города Дзержинска.

В интернете меж тем разгорелись нешуточные споры вокруг этой ситуации. Одни дзержинцы говорят, что бездомных собак на улицах быть не должно и что их надо отстреливать, другие пишут, что эти собаки живут здесь больше 7 лет, добрые и не кусаются, а люди, которые говорят об агрессии – сами их провоцируют.

- Собаки в этом дворе все чипированные! – встала на защиту хвостатых местная жительница Елена С. – Женщина (инициатор письма – прим.) их провоцирует, бьёт палками! Собаки в этом дворе проживают 7 лет! Почему раньше тогда никто не жаловался? Эта женщина, которая собирает подписи, ходила по людям, которые против собак и ненавидят животных! Не трогайте собак, пожалуйста, они все чипированные!