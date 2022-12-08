Власти прокомментировали петицию об отмене новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новая транспортная схема, запущенная в Нижнем Новгороде в августе 2022 года, вновь оказалась в центре внимания нижегородцев. Долгое ожидание на остановках, переполненные автобусы и толпы пассажиров в час пик – все это стало поводом для составления петиции об отмене транспортной реформы.

- Сейчас транспорт в нашем городе работает хуже, чем в 90-е до появления маршруток, - заявил автор петиции Игорь Шишкин. – Пользоваться автобусами практически невозможно: маршруты изменили, а количество автобусов сократили. Иногда их приходится ждать целый час, а после длительного ожидания автобусы приезжают переполненные.

Составители петиции потребовали вернуть все отмененные маршруты, включая Т-71. Автора уже поддержали почти 3,5 тысячи горожан. На документ отреагировали и в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

- Новая маршрутная сеть общественного транспорта, которая является одним из элементов комплексной реформы транспортной системы, начала вводиться в Нижнем Новгороде с 23 августа, - напомнили в учреждении. - Необходимость ее введения подтверждается большим числом поступавших жалоб граждан на длительное ожидание общественного транспорта на остановках, значительные интервалы его движения, особенно в вечернее и ночное время, низкий уровень транспортного обслуживания ряда микрорайонов. В ходе общественного информирования первоначальный проект новой маршрутной сети был изменен на 30%. Массовой отмены маршрутов при этом не было - наоборот, пересадочные проездные тарифы и льготные проездные начали работать в маршрутных такси.

В ведомстве напоминают, что пока новая транспортная схема работает в тестовом режиме. И в нее регулярно вносятся изменения по просьбе граждан.

- В частности, автобусные маршруты А-15 и А-32 продлены до станции Петряевка, изменена схема движения автобусов маршрута А-5, теперь им могут пользоваться жители поселка Подновье. Были введены дополнительные отправления на автобусных маршрутах А-17 и А-32, - объясняют в Центре. - С января 2023 года планируется открытие нового автобусного маршрута А-84 «пос. Новое Доскино -пл. Киселева». С 15 декабря будет продлен автобусный маршрут Т-24 до магазина «Горьковские товары». Это позволит автобусу делать остановку в непосредственной близости у реабилитационного центра «Дом» на улице Зайцева.

По данным специалистов, после ремонта путей трамваев № 6 и № 7 может быть восстановлен троллейбусный маршрут № 5. Также рассматривается возможность восстановления троллейбуса №8. На нем будут использоваться троллейбусы с автономных ходом.

- В целом с началом ввода новой маршрутной сети на 5% увеличился выпуск автобусов на маршруты ГП «Нижегородпассажиравтотранс», на 10% увеличился выпуск на маршрутах ГП «Нижегородэлектротранс» и частных перевозчиков, - рассказывают в Центре развития транс портных систем. - При этом ни один автобусный маршрут с началом введения новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде закрыт не был.

В то же время специалисты центра признают, что людям действительно приходится долго ждать автобусов. Вот только, как уверяют сотрудники центра, связано это с нехваткой водителей.

- Это связано с дефицитом водителей, который в ГП «Нижегородпассажиравтотранс» достигает 45%, - рассказывают в Центре. - Не лучше ситуация и у частных перевозчиков. Все это сказывается на невыполнении расписания. Чтобы справиться с нехваткой водителей, сейчас принимаются значительные меры: в декабре их заработная плата увеличится на 30%, для них вводится дополнительное медицинское страхование. Для иногородних водителей подготовлены комфортабельные места для бесплатного проживания в пансионате «Зеленый город». Кроме того, продолжается ремонт общежития для водителей, расположенного в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

А в это время

Значительные изменения ожидают нижегородский электротранспорт. В частности, в городе планируется обновить все трамвайные пути и подвижной состав. В Ворсме уже начат выпуск новых трамваев. Всего для Нижнего Новгорода будет изготовлено 170 вагонов.