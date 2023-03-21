«Ее мозг постепенно угасает»: Состояние нижегородки, пострадавшей в ДТП в Таиланде, ухудшилось

Анна попала в ДТП во время отдыха в Таиланде в новогоднюю ночь. Фото: СОЦСЕТИ

Состояние нижегородки Анны П., которая попала в ДТП в Таиланде в новогоднюю ночь, ухудшилось. Об этом сообщила ее сестра-близняшка Ольга на своей странице в соцсети.

По словам Ольги, когда в начале февраля ее сестру доставили на Родину, она чувствовала себя гораздо лучше: была в сознании, самостоятельно дышала и ела, температура и анализ крови у нее были в норме.

- В ходе лечения в Таиланде была очевидна положительная динамика. Специалистами госпиталя в Таиланде был составлен и передан план дальнейшего лечения, включающего обязательную установку индивидуальной пластины, программируемого шунта и операцию на ноге в сроки не позднее конца февраля. Все это подтверждают документы. Они все есть у меня на руках, - рассказала Ольга.

Вот уже более полутора месяцев Аня проходит лечение в России. По словам ее сестры, сейчас состояние пациентки оценивается как критическое. Она дышит и ест через зонды, у нее серьезные осложнения в виде грибковых инфекций, она «постоянно спит или в наркотическом бреду».

Ее доставили на Родину 5 февраля. Фото: Ольга Х.

- Ее мозг постепенно угасает. Я не понимаю, что случилось с моей родной сестрой. Мне очень страшно, - говорит ее сестра.

Напомним, врачи борются за жизнь и здоровье Ани уже почти три месяца. В новогоднюю ночь 32-летняя девушка вместе со своим парнем разбилась на мотоцикле на острове Самуи в Таиланде. Они столкнулись с автомобилем. Молодой человек скончался на месте трагедии, а Аня попала в местный госпиталь, где пробыла до начала февраля. В первых числах февраля ее при содействии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина доставили на Родину в Нижний Новгород.

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