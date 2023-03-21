Прием заявлений в первый класс в Нижнем Новгороде на 2023-2024 учебный год: как подать и какие документы нужны

Прием заявлений в первые классы на 2023-2024 учебный год откроется в Нижнем Новгороде в конце марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде остаются считанные дни до того, как в школах города начнется прием заявлений в первые классы. Как сообщили в городской администрации, прием заявлений начнется не позднее 1 апреля и продлится до 30 июня включительно. В большинстве школ этот процесс начнется уже в конце марта, так что родителям лучше следить на сайте образовательной организации, чтобы не пропустить этот момент.

Как подать заявление в первый класс в Нижнем Новгороде 2023-2024

Прием заявлений в первый класс будет проходить в два этапа. Первый – с 1 апреля по 30 июня. В этот период могут подать заявление родители, чьи дети проживают на закрепленных за школой территориях, а также льготники. Для детей, не проживающих на микроучастках школы, прием заявлений на свободные места будет проходить с 6 июля до момента заполнения имеющихся мест и закончится до 5 сентября.

Заявления принимаются:

- Через портал «Госуслуги»;

- Через Портал образовательных услуг Нижегородской области;

- Лично в школе;

- По почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Какие документы необходимы для подачи заявления в первый класс в Нижнем Новгороде 2023-2024

Для приёма родителям (законным представителям) необходимо подать следующие документы: - копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего; - копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; - копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры для льготников;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); - копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); - копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Однако имейте в виду, что при посещении школы родители должны предъявить оригиналы всех перечисленных документов.

Кто имеет право льготного приема в школу в Нижнем Новгороде 2023-2024

В первоочередном порядке предоставляются места в школах по месту жительства детям сотрудников полиции, ФСИН, органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, военнослужащих и других категорий. Преимущественное право имеют дети, братья и сестры которых учатся в выбранной школе.

Сколько лет должно быть ребенку, чтобы его приняли в первый класс в Нижнем Новгороде?

Определить ребенка в первый класс можно по достижении им возраста шести с половиной лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

Что делать, если в приеме в первый класс в Нижнем Новгороде отказали?

По всем вопросам о зачислении в общеобразовательную организацию родителям или законным представителям можно обращаться в районное управление образования по месту жительства.