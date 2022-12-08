Нижегородская супермодель Наталья Водянова стала невесткой самого богатого человека в мире

Свекор Водяновой обогнал Илона Маска в рейтинге Forbes Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Французский предприниматель Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире. Это подтверждают изменения в реалтайм-рейтинге Forbes. Согласно опубликованным данным, за сутки председатель и исполнительный директор империи LVMH, специализирующейся на предметах роскоши, заработал 1,2 млрд долларов и обогнал в этом списке Илона Маска.

Таким образом, состояние Арно и его семейства оценивается в 185,9 млрд долларов (данные на 16:59 8 декабря 2022 года).

Интересно, что Бернар Арно приходится свекром нижегородской супермодели Натальи Водяновой. Нижегородка длительное время состояла в отношениях с его сыном предпринимателем миллиардером Антуаном Арно. 19 октября 2020 года Антуан и Наталья стали мужем и женой. Роспись прошла в парижской мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго. Для Водяновой этот брак стал уже вторым.

К слову, рейтинг Forbes обновляется в режиме реального времени, поэтому его лидер может измениться в любой момент.

Ранее сообщалось, что Наталья Водянова тайком сняла на видео, как ее муж исполняет мелодию на рояле. Трогательный и романтичный ролик вызвал бурю эмоций у поклонников Натальи.