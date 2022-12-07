Житель Нижнего Новгорода нашел целую корзину вешенок в зимнем лесу

Нижегородец собрал целую корзинку грибов в декабре. Фото: Александр Парфенов.

Как часто вы ходите в лес по грибы в декабре?! А вот грибник Александр Парфенов из Нижнего Новгорода Александр Парфенов своим примером доказал — в лесу зимой грибы есть. Снег выпал, холодно, не сезон — это все оправдания, когда перед тобой стоит полная корзинка вкусных и съедобных вешенок с большими сочными шляпками, которые так и просятся на сковороду.

- Сегодня чудесный день, чтобы пособирать вешенку устричную и зимнего опёнка! - написал нижегородец на своей странице в соцсетях. Поход по грибы состоялся в первые дни декабря, когда некоторые уже начинают строить планы на Новый год.

На приложенных снимках полная корзинка крупных съедобных пластинчатых грибов, слегка припорошенных снегом. Комментируя фото, нижегородец признался, что планирует пожарить эти грибы вместе с картошкой.

Собранные вешенки мужчина планирует пожарить. Фото: Александр Парфенов.

Ниже есть еще фото опят, но грибник решил их не брать.

- Очень вкусный съедобный гриб, но ледяной дождь в этом году испортил все мои планы по сбору этого гриба, - добавил Александр.

Из-за ледяного дождя планы по сбору опят рухнули. Фото: Александр Парфенов.

Своих любимых мест сбора грибов наш герой не раскрывает. Однако помимо вешенок и опят Александр рассказал и про другие свои находки — чешуйчатку тополиную, ксанторию настенную, антродию разнородную.

Помимо помимо вешенок и опят грибник встретил и лишайники. Фото: Александр Парфенов.

Эти грибы и лишайники не относятся к съедобным для человека, но могут стать аппетитным лакомством для лесных обитателей.

К слову, в этом году сезон тихой охоты в нижегородских лесах затянулся. Поздний грибной улов в этот раз скорее тенденция, чем частный случай. Так, если обычно грибной сезон заканчивается в нашем регионе в конце октября — начале ноября, то в этом году в различных сообществах грибников нижегородцы наперебой делились результатами грибалки в ноябре. Подмороженные рыжики, гигрофоры, серушки и зеленушки выкапывали из-под снега. Большинство из них — поздние пластинчатые грибы, которые мало кто знает. Однако нашлись под снегом и шляпки белых. Доказательством этому служат фотографии, размещенные в сообществе «Подслушано в Павлово».

Белые грибы нашли под снегом в Павлове. фото: Александр Филатов.

И все же это не значит, что белый гриб можно будет найти и под новогодней елкой. В лесу сейчас можно встретить разве что микологов-любителей. Нижегородские грибники уже завершили сезон и готовятся к новому.

Ранее «Комсомолка» писала о том, когда в Нижегородской области наступает наиболее благоприятное время для сбора грибов.

Кроме того, можно ориентироваться на лучшие места для тихой охоты, названные опытными нижегородскими грибниками.