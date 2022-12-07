Новогодние концерты 2022-2023 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные музыкальные события. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В этом году в Нижнем Новгороде не планируется проведение больших массовых гуляний, концертов и салютов на новогодние праздники. Однако это вовсе не значит, что нижегородцы и гости города останутся совсем без праздничных выступлений, песен и музыки. «Комсомолка» представляет подробную афишу новогодних концертов 2022-2023 в Нижнем Новгороде и рассказывает, как и где выгодно купить билеты на главные музыкальные события.

Концерт «Песни нашего века – Диалог у Новогодней елки» (0+)

В канун рождественских каникул нижегородцы смогут побывать на концерте в кремлевском концертном зале и услышать песни, написанные не менее 20 лет назад и ставшие «народными». Можно будет насладиться песнями Облака» А. Галича, «Дерева» Е. Бачурина, «Ты – мое дыхание» А. Якушевой, «Журавль по небу летит» Ю. Кима и композициями Г. Васильева, А. Иващенко, В. Луферова и других.

Цена за билет:

750 – 1750 рублей.

Дата проведения:

3 января 2023 года в 19:00.

Место проведения:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича (Кремль, корпус 2).

Концерт «С Наступающим!» (6+)

Дети и взрослые также смогут насладиться праздничным концертом, подготовленным камерным хором «Нижний Новгород». Нижегородцы смогут услышать любимые песни из фильмов и мультфильмов о зиме, новогодних торжествах, дружбе и любви. Концерт пройдет в форме интерактивного костюмированного спектакля с рассказом о новогодних традициях, истории праздника, с веселыми шутками и загадками.

Цена за билет:

300 рублей.

Дата проведения:

22 декабря 2022 года в 12:00.

Место проведения:

Нижегородский хоровой колледж им. Л.К.Сивухина (площадь Минина и Пожарского, 4).

Концерт «Рождественский джаз» (6+)

В новогодние каникулы горожане Нижнего Новгорода могут послушать концерт виртуозного джазового саксофониста Армира Ли из США, который уже не первый год блистает на современной международной сцене. Молодой музыкант имеет крепкую связь с исконными джазовыми традициями, поэтому в его исполнении праздничные произведения, прозвучат по-особенному. На концерте также можно будет услышать игру на фортепиано, ударных и контрабасе.

Цена за билет:

1200 – 2300 рублей.

Дата проведения:

5 января 2023 года в 17:00.

Место проведения:

Центр культуры «Рекорд» (улица Пискунова, 11).

Уличные концерты «Новогоднее соло»

Уличные концерты музыкантов в Нижнем Новгороде станут логичным продолжением летней программы «Соло на закате». Специальная программа ожидает нижегородцев и гостей города в новогоднюю ночь 1 января: с 00:30 до 02:30 на каждой из площадок выступят по четыре артиста.

Цена за билет:

Бесплатно.

Дата проведения:

С 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (только по выходным дням).

Место проведения:

На улицах Большой Покровской и Рождественской.

Концерт «С Новым годом!» (12+)

На сцене перед нижегородцами представят новую праздничную концертную программу, которая продлится два часа. Участие в концерте примут заслуженный артист России Сергей Миндрин, дипломант Всероссийских конкурсов Владислав Биткин, ведущие солисты балета Музыкального театра им. В. Т. Степанова, а также Театр танца «Солнечный бестселлер».

Цена за билет:

500 – 800 рублей.

Дата и место проведения:

ДК «ГАЗ» (улица Героя Смирнова, 12) – 17 декабря 17:00.

ДК «Красное Сормово» (бульвар Юбилейный, 32) – 24 декабря 17:00.

Концерт ВИА «Синяя птица» (6+)

Цена за билет:

800 – 2500 рублей.

Дата проведения:

7 января 2023 года в 18:00.

Место проведения:

Дворец Культуры «ГАЗ» (улица Героя Смирнова, 12).

На рождественские праздники в Нижний Новгород приедет вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» со своим бессменным руководителем Робертом Болотным. Нижегородцы смогут услышать песни, любимые несколькими поколениями, а также окунуться в новогодний фейерверк позитивных эмоций. Со сцены прозвучат такие композиции, как «Клён», «Так вот, какая ты», «Белый причал», «Где же ты была», «В 7 часов у Никитских ворот», «Я иду к тебе навстречу».

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