44-летний педофил получил 20 лет «строгача» за похищение и развращение четырех школьниц в Нижегородской области

Подозреваемого задержали в день похищения. Фото: СОЦСЕТИ

44-летнего мужчину признали виновным в четырех эпизодах похищения, а также совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Свои преступные деяния злоумышленник совершал в Арзамасе в феврале прошлого года. Подозреваемого нашли и задержали. Длительное время он находился под стражей. За этот период следователям удалось собрать достаточно доказательств для вынесения приговора.

Так, например, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 12 февраля 2021 года, находясь в квартире на улице Свободы, злоумышленник растлевал 11-летнюю девочку.

Совершенное злодеяние ничуть не умерило нездоровые аппетиты преступника, и уже спустя три дня он снова взялся за свое. В этот раз поле его зрения попали сразу несколько девочек.

- 15 февраля 2021 года в дневное время он же в городе Арзамасе, угрожая ножом, покушался на похищение 14-летней девочки, а также совершил похищение еще двух малолетних девочек, которые смогли самостоятельно убежать от него, и 12-летней девочки. Под угрозой ножа он отвел малолетнюю в свою квартиру, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Последнюю из своих жертв он подкараулил на улице Пушкина, когда та возвращалась домой из школы. Злоумышленник смог достаточно близко подойти к школьнице несмотря на то, что она его совсем не знала. Приставив к горлу девочки нож, он повел ее в свою квартиру, чтобы там сотворить непоправимое.

Несколько часов пострадавшая находилась в неволе в ожидании своей участи и, наконец, ей удалось усыпить бдительность похитителя. Как только он вышел из комнаты, девочка сразу же позвонила отцу и сообщила обо всем, что с ней случилось. Вечером того же дня потерпевшую освободили и передали родителям, а похитителя задержали. Изначально его подозревали только в этом похищении, но дальше история начала распускаться, как клубок пряжи — за этим обвинением последовали и другие. Как выяснилось, орудовал он примерно с двух часов дня, и ко всем потерпевшим подходил с ножом. По счастливой случайности, остальным школьницам удалось вовремя убежать от преступника.

Чем дальше заходило расследование, тем больше вскрывалось мрачных фактов о личности подозреваемого. Так, по данным собственного источника «Комсомолки», в общей сложности мужчина провел в тюрьме 14 лет, а еще состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Только раньше он совершал разбои, грабежи и кражи. Нездоровый интерес к детям, судя по всему, проснулся у преступника относительно недавно.

Стоит отметить, что к похищению девочек злодей готовился заранее. Та самая квартира на улице Свободы, как выяснилось, была снята у пенсионера специально для этих целей. Преступник не был здесь прописан, а значит, он запросто мог бесследно исчезнуть, заподозрив неладное.

И тем не менее, преступник был пойман. По решению суда он получил 20 лет 6 месяцев колонии строгого режима. В скором времени приговор вступит в законную силу.

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