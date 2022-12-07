Новогодние выставки 2022-2023 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные события.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
С каждым днем Новый год становится всё ближе, а праздничные программы пополняются и обновляются. В этом году нижегородцев ожидают не только различные зимние активности на свежем воздухе, но и увлекательный культурный досуг: развлекательные программы, выставки, экскурсии, театральные представления и мастер-классы. «Комсомолка» предоставляет подробную афишу новогодних выставок 2022-2023 в Нижнем Новгороде, а также рассказывает, как и где выгодно купить билеты на главные события.
Выставка «Новогодние истории» (6+)
Где:
Русский музей фотографии (улица Пискунова, дом 9А).
Когда:
С 7 декабря 2022 года по 29 января 2023 года.
Цена:
От 75 рублей.
Нижегородцы смогут посмотреть старинные фотооткрытки и фотографии того, как встречали Новый год и Рождество в разные эпохи. Изображения расскажут о том, как украшали елку, какими представляли Деда Мороза и Снегурочку, как отмечали праздник дома в кругу семьи и на улице. Так, можно будет увидеть, как сменялось время: на замену изысканным нарядам из шелка и кружева пришли самодельные костюмы 1920-х годов, а кудрявые дети-ангелочки с дореволюционных открыток сменились крепкими румяными малышами советского времени.
Подробная афиша новогодних выставок 2022-2023 в Нижнем Новгороде.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Инсталляция «Фиджитал сказка»
Где:
Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* в здании «Нижполиграфа» (улица Варварская, дом 32, 2 этаж).
Когда:
С 24 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.
Цена:
Пока неизвестна.
В пространстве ЦЕХ* ожидается сразу два мероприятия. Во-первых, новогодняя инсталляция «Фиджитал сказка», созданная посредством совмещения реальных предметов и интерактивных проекций. Также будет работать девять фиджитал-аттракционов, в числе которых гигантская цифровая раскраска, создание анимированных персонажей и многое другое.
Вторым и не менее интересным мероприятием станет посещение выставки об истории эволюции компьютерных игр. Вниманию взрослых более 500 ретро и современных игровых приставок, при виде которых накатывает ностальгия. Тем временем дети смогут найти для себя много интересного в игровой зоне.
Выставка стеклянных новогодних украшений «Дом елочной игрушки»
Где:
Музей стеклянных новогодних украшений «Дом елочной игрушки» при фабрике «Ариель» (шоссе Жиркомбината, дом 8а, литера Б).
Когда:
Точного расписания нет, для бронирования экскурсии звонить по номерам – 89107900236, 8 8312150918.
Цена:
1200 рублей – за билет в сборной группе (небольшие группы гостей объединяют в единую до 45 человек).
1000 рублей – за билет в организованной группе (от 20 до 45 человек).
В программу включено знакомство с промыслом по изготовлению ёлочных игрушек из стекла, посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской, обзор музея и мастер-класс по росписи игрушки.
Новогодние открытки, праздничный стол и хороводы вокруг ёлки, украшенной «дождиком» из металлической фольги и стеклянными домиками, – все это советский Новый год – праздник, которого ждали больше собственного дня рождения.
Выставка стеклянных новогодних украшений.
Фото: Мария СОРОКИНА
Выставка «Новогодняя весточка» (6+)
Где:
Игрушечный музей (улица Большая Покровская, дом 8).
Когда:
11, 17 и 25 декабря 2022 года в 11:00
Цена:
300 рублей.
Жителям Нижнего Новгорода предлагают окунуться в атмосферу советского Нового года. На экскурсии можно будет узнать об истории Нового года в СССР, познакомитесь с игрушками, которые украшали ёлку и дарили ощущение волшебного праздника, увидеть подарки, которые каждый советский ребёнок мечтал получить от Деда Мороза. Также будет возможность изготовить свою авторскую открытку и отправить по Почте России адресату.
Выставка «Хвойные истории» (6+)
Где:
Игрушечный музей (улица Большая Покровская, дом 8).
Когда:
10, 18 и 24 декабря 2022 года в 11:00
Цена:
100-300 рублей.
Юных нижегородцев приглашают познакомиться с многообразием хвойного мира, узнать интересные факты о нём и посмотреть коллекцию шишек. Хвойные деревья ребят научат различать в игровой форме, также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию своей ёлочки.
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