Новогодние выставки 2022-2023 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные события. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

С каждым днем Новый год становится всё ближе, а праздничные программы пополняются и обновляются. В этом году нижегородцев ожидают не только различные зимние активности на свежем воздухе, но и увлекательный культурный досуг: развлекательные программы, выставки, экскурсии, театральные представления и мастер-классы. «Комсомолка» предоставляет подробную афишу новогодних выставок 2022-2023 в Нижнем Новгороде, а также рассказывает, как и где выгодно купить билеты на главные события.

Выставка «Новогодние истории» (6+)

Где:

Русский музей фотографии (улица Пискунова, дом 9А).

Когда:

С 7 декабря 2022 года по 29 января 2023 года.

Цена:

От 75 рублей.

Нижегородцы смогут посмотреть старинные фотооткрытки и фотографии того, как встречали Новый год и Рождество в разные эпохи. Изображения расскажут о том, как украшали елку, какими представляли Деда Мороза и Снегурочку, как отмечали праздник дома в кругу семьи и на улице. Так, можно будет увидеть, как сменялось время: на замену изысканным нарядам из шелка и кружева пришли самодельные костюмы 1920-х годов, а кудрявые дети-ангелочки с дореволюционных открыток сменились крепкими румяными малышами советского времени.

Подробная афиша новогодних выставок 2022-2023 в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Инсталляция «Фиджитал сказка»

Где:

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* в здании «Нижполиграфа» (улица Варварская, дом 32, 2 этаж).

Когда:

С 24 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Цена:

Пока неизвестна.

В пространстве ЦЕХ* ожидается сразу два мероприятия. Во-первых, новогодняя инсталляция «Фиджитал сказка», созданная посредством совмещения реальных предметов и интерактивных проекций. Также будет работать девять фиджитал-аттракционов, в числе которых гигантская цифровая раскраска, создание анимированных персонажей и многое другое.

Вторым и не менее интересным мероприятием станет посещение выставки об истории эволюции компьютерных игр. Вниманию взрослых более 500 ретро и современных игровых приставок, при виде которых накатывает ностальгия. Тем временем дети смогут найти для себя много интересного в игровой зоне.

Выставка стеклянных новогодних украшений «Дом елочной игрушки»

Где:

Музей стеклянных новогодних украшений «Дом елочной игрушки» при фабрике «Ариель» (шоссе Жиркомбината, дом 8а, литера Б).

Когда:

Точного расписания нет, для бронирования экскурсии звонить по номерам – 89107900236, 8 8312150918.

Цена:

1200 рублей – за билет в сборной группе (небольшие группы гостей объединяют в единую до 45 человек).

1000 рублей – за билет в организованной группе (от 20 до 45 человек).

В программу включено знакомство с промыслом по изготовлению ёлочных игрушек из стекла, посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской, обзор музея и мастер-класс по росписи игрушки.

Новогодние открытки, праздничный стол и хороводы вокруг ёлки, украшенной «дождиком» из металлической фольги и стеклянными домиками, – все это советский Новый год – праздник, которого ждали больше собственного дня рождения.

Выставка стеклянных новогодних украшений. Фото: Мария СОРОКИНА

Выставка «Новогодняя весточка» (6+)

Где:

Игрушечный музей (улица Большая Покровская, дом 8).

Когда:

11, 17 и 25 декабря 2022 года в 11:00

Цена:

300 рублей.

Жителям Нижнего Новгорода предлагают окунуться в атмосферу советского Нового года. На экскурсии можно будет узнать об истории Нового года в СССР, познакомитесь с игрушками, которые украшали ёлку и дарили ощущение волшебного праздника, увидеть подарки, которые каждый советский ребёнок мечтал получить от Деда Мороза. Также будет возможность изготовить свою авторскую открытку и отправить по Почте России адресату.

Выставка «Хвойные истории» (6+)

Где:

Игрушечный музей (улица Большая Покровская, дом 8).

Когда:

10, 18 и 24 декабря 2022 года в 11:00

Цена:

100-300 рублей.

Юных нижегородцев приглашают познакомиться с многообразием хвойного мира, узнать интересные факты о нём и посмотреть коллекцию шишек. Хвойные деревья ребят научат различать в игровой форме, также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию своей ёлочки.

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