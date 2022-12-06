Трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде 6 декабря

Вагон трамвая сошел с рельсов и тем самым перекрыл направление по двум путям в Нижнем Новгороде 6 декабря ФОТО: Александра Суслина

Вагон трамвая сошел с рельсов и тем самым перекрыл направление по двум путям в Нижнем Новгороде 6 декабря.

– Происшествие случилось на проспекте Гагарина около улицы Батумской в 15.15, – сообщили в ГП «Нижегородэлектротранс».

Известно, что трамвай двигался по маршруту №5 (Мыза – улица Маслякова). К счастью, пострадавших из-за схода вагона с пути нет. Разве что не всем людям, спешащим по делам, удалось доехать до нужной остановке на трамвае. Но предугадать случившееся с вагоном происшествие никто не мог.

Тем не менее вагон трамвая подняли и установили на рельсы. Движение было восстановлено – такая информация поступила в 17.20.

В ГП «Нижегородэлектротранс» назвали одной из причин произошедшего – изношенное рельсовое полотно. Но стоит отметить, что трамвайные пути вдоль проспекта Гагарина будут заменены, хотя сроки проведения работ пока неизвестны.

Напомним, 170 новых трамваев планируется закупить в Нижнем Новгороде в рамках концессии по обновлению электротранспорта. Также до конца 2026 года будет модернизирована трамвайная инфраструктура. То есть планируется заменить 149,3 километра путей, обновить 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо.

– В рамках федеральной программы на модернизацию инфраструктуры и закупку новых трамваев планируется потратить 50,4 млрд рублей, из которых 35 млрд рублей – средства инвестора, 15,1 млрд рублей – безвозмездная субсидия, где 4% составляет доля бюджета Нижегородской области и 96% – федерального бюджета, – отметили в ГП «Нижегородэлектротранс».

Ранее мы сообщали, что трамваи маршрутов №2, №5, №18, №27 встали ранним утром 1 декабря из-за обрыва проводов на кольце Лапшиха в Советском районе Нижнего Новгорода.