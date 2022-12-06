Призраки заживо погребенных монахов и ушедший на дно озера храм: Городец вошел в пятерку самых мистических городов России

Городец попал в ТОП-5 самых мистических городов России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Городец в Нижегородской области попал в пятерку самых мистических городов России. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Всего в этот топ попали пять городов – Кыштым в Челябинской области, затопленная Рыбинским водохранилищем Молога, Городец в Нижегородской области, Торопец в Тверской области и Невьянск в Свердловской области.

- До сих пор в Городце можно увидеть оборонные укрепления XII века, - цитирует результаты рейтинга РИА Новости. - Легенда гласит, что под валом на краю города есть подземный тоннель. В нем якобы были погребены заживо монахи, которые не пожелали сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года. Старожилы утверждают, что в особенно холодные декабрьские дни их призраки выходят из вала.

Также в городе есть легенда о храме, ушедшем на дно озера. Говорят, что, купаясь, можно услышать колокольный звон.

К слову, основанный в XII веке Городец по праву считается одним из древнейших городов России. В прежние времена город был одной из важнейших крепостей на берегу Волги. Однако после того, как Волга сменила русло, административное значение города стало падать. В наши дни это одна из туристических жемчужин Поволжья.