Небольшой «плюс» и дожди: Пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде 20-26 марта

Плюсовая температура ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Весна очень робко, день за днем вступает в свои права. Вот уже подходит к своему завершению первый ее месяц. 21 марта, то есть завтра, будет день весеннего равноденствия, который означает наступление астрономической весны. За окном заметно начнет теплеть, а день постепенно будет становиться длиннее ночи. Вся предстоящая неделя будет пасмурной и не очень теплой, но морозов или сильного ветра не предвидится, так что находиться на улице будет вполне комфортно – только нужно одеться потеплее.

В понедельник нижегородцы еще будут ощущать дыхание морозных выходных: термометры покажут не выше отметки +1 градус. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

Во вторник потеплеет до +2 градусов, а юго-западный ветер усилится до 3 метров в секунду. Утром возможен небольшой дождь со снегом, но в течение остального дня без осадков. На этой неделе даже ночью будут положительные температуры или ноль.

В среду небо будет по-прежнему затянуто тучами, но даже в отсутствие солнца потеплеет еще на градус: термометры покажут днем +4 градуса, ночью температура воздуха опустится до нуля, но не уйдет в минус. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

В четверг – самый теплый день на этой неделе - разогреет до +5 градусов, днем возможен небольшой дождь, так что лучше прихватить с собой зонтик. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду.

В последний рабочий день за окном будет пасмурно, синоптики обещают кратковременный дождь, а вечером и вовсе дождь со снегом. Хотя температура воздуха будет в пределах +2…+4 градуса.

В субботу и воскресенье также не стоит ждать, что из-за туч покажется солнце – синоптики обещают всё тот же небольшой «плюс» и облачность. Воскресенье и вовсе обещает стать дождливым: осадки прогнозируются в течение всего дня.