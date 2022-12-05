Зима на контрастах: После аномальных холодов в Нижегородскую область нагрянет оттепель

Оттепель придет в Нижегородскую область к концу недели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в этом сезоне не перестает удивлять нижегородцев: в середине ноября на регион обрушились сильные снегопады, затем - ледяные дожди, после чего начавшаяся календарная зима «включила» аномальные морозы. По данным синоптиков, сейчас температура воздуха ниже нормы на 5-8 градусов, и на днях в отдельных районах ожидается понижение до -24.

Однако впереди жителей Нижегородской области ждет еще один сюрприз в виде оттепели, дойдет даже до дождей.

В понедельник еще будет морозно: в Нижнем Новгороде термометры показывают -15 градусов, при этом ясно. Однако уже во вторник южный ветер принесет теплые воздушные массы, и температура медленно пойдет вверх. 6 декабря будет пасмурно, днем -9…-10.

В среду синоптики прогнозируют малооблачную погоду с температурой воздуха -8…-10 градусов, правда, ощущаться они будут как -16. Ветер южный 3 метра в секунду.

В четверг синоптики обещают пасмурную погоду, возможен небольшой снег. Южный ветер усилится до 5 метров в секунду, а столбики термометров покажут всё те же -8…-10 градусов.

В пятницу морозы начнут ослабевать. Днем будет не холоднее -5 градусов, пройдет небольшой снег. В субботу и воскресенье потеплеет до -1, будет пасмурно, пройдет снег с дождем.

- В целом декабрь прогнозируется холоднее обычного на 1-1,5 градуса, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Среднемесячная температура у нас - -8…-10 градусов. Осадков ожидается немного: 75% от нормы. Для Нижегородской области это 30-45 миллиметров.