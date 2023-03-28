Угрожал убить: Мужчине, напавшему на мальчика в школе Кстова, вынесли приговор

Мужчина в ходе судебного заседания вину признал в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К логическому завершению пришла нашумевшая скандальная история, произошедшая в школе Кстовского района – там взрослый мужчина избил девятиклассника, с которым незадолго до этого подрался его сын. Инцидент произошёл в декабре 2022 года, а совсем недавно 45-летнему местному жителю вынесли приговор. За угрозы убийством в адрес подростка мужчине ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев.

– Мужчина в ходе судебного заседания вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Нападение на школьника произошло в школе поселка Селекционной Станции. Сначала на перемене подрались между собой двое учеников, но их быстро утихомирили учителя. Казалось бы, на этом конфликт должен закончиться, но зачинщик драки пожаловался на произошедшее родителям. Тогда отец мальчишки прибежал в школу и устроил разборки прямо в коридоре на глазах у десятков школьников.

– Мужчина ударил обидчика сына по лицу несколько раз и пригрозил убийством, – рассказали в прокуратуре. – Это заявление с учетом сложившейся обстановки и агрессивного поведения обвиняемого подросток воспринял реально.

На кадрах, которые успели заснять другие ученики видно, что грузный мужчина зажал в углу перепуганного подростка и кричал на него, не выбирая выражений. Мать в свою очередь угрожала пострадавшему мальчику по телефону и обещала «пустить по кругу».

После такого подростку пришлось обращаться в травмпункт, а его родители написали заявление в полицию. Делом тогда стали заниматься в СК и прокуратуре. Кроме того, несколько дней спустя оба подростка были поставлены на внутришкольный учет.

– Иск о компенсации морального вреда, причиненного подростку, подсудимым исполнен добровольно, – добавили в прокуратуре.

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