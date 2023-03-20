От поиска новых клиентов до сокращения расходов на автопарк: бесплатные вебинары марта от МТС

Компания МТС продолжает серию бесплатных вебинаров для нижегородских предпринимателей. Руководители ищут способы экономить и повышать эффективность своего бизнеса, а в кризисные времена это особенно актуально. В МТС подготовили несколько полезных вебинаров: смотрите их, задавайте свои вопросы и ловите инсайты.

На вторник, 21 марта, намечен вебинар для руководителей компаний, занятых производством в разных сферах, логистикой, медицинским обслуживанием. Встреча «Удаленный мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей» начнется в 10.00. Участники узнают, для чего нужна платформа интернета вещей, как проводить удалённый мониторинг оборудования, серверных и ЦОДов, объектов недвижимости, окружающей среды, как эффективно вести технический учёт потребления ресурсов и т.д.

В среду, 22 марта, в 13.00 обучение могут пройти все директора и руководители – они узнают, как развернуть в своей компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий. Об экосистеме сервисов расскажут представители российской компании Webinar Group. Информация поможет топ-менеджерам в проведении совещаний, мозговых штурмов, сессий при безопасности коммуникаций, позволит сократить время на администрирование и прочее. К примеру, они смогут в 2 клика приглашать до 100 спикеров на онлайн-встречи и до 10 тысяч слушателей – на вебинары.

22 марта в 14.00 можно подключиться к большой конференции маркетолога. Специалистам расскажут о рекламных находках 2022 года, лайфхаках и новых решениях для повышения продаж в изменившихся условиях, управлении лояльностью клиентов и многом другом.

23 марта в 13.00 состоится онлайн-встреча на тему «Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО». В рамках вебинара участники узнают, как проводить мероприятия для сотрудников в несколько кликов и создавать онлайн-курсы и тренинги в онлайн-формате, как внедрять в онлайн-встречи любой контент и обеспечить безопасность данных. Семинар будет полезен руководителям и менеджерам по обучению, а также HRD и HR-специалистам.

28 марта в 10.00 пройдет онлайн-семинар «Как улучшить геопозиционирование в точном земледелии». Встреча будет полезна руководителям сельскохозяйственных производств и дилерам по продаже сельскохозяйственного оборудования. На ней участники узнают, как увеличить производительность с помощью корректирующего навигационного сигнала, сократить перерасход семян, удобрений, средств защиты растений, ГСМ, как не допустить «вытаптывание» посевов при опрыскивании, уменьшить простой оборудования и эффективно организовать работу в ночное время в условиях плохой видимости.

30 марта в 10.00 спикер Александр Коломенский расскажет о том, как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании. К участию приглашаются владельцы и управляющие корпоративных автопарков, руководители служб по работе разъездных сотрудников, флит-менеджеры, старшие механики, логисты, руководители служб эксплуатации зданий и оборудования. Участникам расскажут о системе ручной и автоматической маршрутизации и распределении задач между сотрудниками, увеличении эффективности работы каждого сотрудника, построении оптимальных маршрутов в ручном и автоматическом режиме, а также снижении общего пробега корпоративного автопарка.

30 марта в 13.00 желающие могут присоединиться к вебинару «Как государственным учреждениям перейти на российский сервис для онлайн встреч, совещаний и планерок». Спикеры объяснят, как обеспечить безопасность данных, сократить время на принятие решений, перевести все взаимодействия онлайн на одну платформу, организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов и обучать дистанционно без потери качества. К мероприятию могут подключиться руководители отдела обучения, технические и ИБ-директора, ответственные за цифровизацию.

Участие в вебинарах бесплатно, необходима предварительная регистрация.

Фото: Пресс-служба МТС