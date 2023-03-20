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Общество20 марта 2023 10:25

ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» выработало 10 миллиардов кВт*ч зелёной электроэнергии

Это позволило не допустить выброса парниковых газов на 5 млн тонн СО - эквивалента в атмосферу
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» выработало 10 миллиардов кВт*ч зелёной электроэнергии

ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» выработало 10 миллиардов кВт*ч зелёной электроэнергии

Как сообщает Телеграм-канал ПАО «ЛУКОЙЛ», показатель, достигнутый энергообъектами ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» за 13 лет:

- 5 гидроэлектростанций;

- 2 солнечные электростанции.

Это позволило не допустить выброса парниковых газов на 5 млн тонн СО - эквивалента в атмосферу.

Справка:

ПАО «ЛУКОЙЛ» является одним из лидеров среди международных нефтегазовых компаний с наименьшими прямыми удельными выбросами парниковых газов.

Фото: Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

БИЗНЕС-ПРЕСС