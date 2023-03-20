ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» выработало 10 миллиардов кВт*ч зелёной электроэнергии
Как сообщает Телеграм-канал ПАО «ЛУКОЙЛ», показатель, достигнутый энергообъектами ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» за 13 лет:
- 5 гидроэлектростанций;
- 2 солнечные электростанции.
Это позволило не допустить выброса парниковых газов на 5 млн тонн СО - эквивалента в атмосферу.
Справка:
ПАО «ЛУКОЙЛ» является одним из лидеров среди международных нефтегазовых компаний с наименьшими прямыми удельными выбросами парниковых газов.
Фото: Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»