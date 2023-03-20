«Могу поблагодарить всех своих ребят»: Зоран Лукич высказался о победе «Пари НН» в Кубке России

Зоран Лукич высказался о победе нижегородцев. Фото: БК ПАРИ НН".

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» впервые в истории стала обладателем Кубка России. Финальный поединок с «Зенитом», проходивший в Санкт-Петербурге 19 марта, неожиданно для многих завершился победой нижегородцев со счетом 84:72.

Кубок России — это ежегодный турнир, в котором принимают участие команды Единой лиги ВТБ и Суперлиги. В текущем сезоне нижегородская команда дважды обыграла молодежку «армейцев» в 1/8. Затем состоялось приволжское дерби, по итогам которого казанский УНИКС уступил по сумме очков в двух встречах. В полуфинале «Пари НН» одолел «Химки» с почти разгромным счетом 80:57, чем и обеспечил себе выход на «Зенит».

Перед стартом финальной встречи петербуржская команда действительно выглядела фаворитом. В турнирной таблице регулярного чемпионата «Пари НН» расположился строчкой ниже, и за весь сезон лишь однажды смог обыграть соперников с берегов Невы, причем на своей же площадке. Вопреки всем прогнозам, кубковая встреча началась по сценарию нижегородцев — в корзину «Зенита» летело буквально все. Дмитрий Хвостов, Александр Ганькевич и Максим Салаш методично увеличивали счет на табло. Уступая 7 очков уже на старте, хозяева взяли вынужденный тайм-аут. Эта пауза только разгорячила нижегородцев — свои броски попали вице-капитан Иван Стребков и капитан команды Евгений Бабурин.

Вторая четверть начиналась для нижегородцев напряженно, но после тайм-аута Джермейн Лав выполнил несколько точных открытых бросков. Фирменные «трехи» от капитана также помогли команде гостей. При счете 36:42 соперники ушли на большой перерыв.

«Зениту» удалось выцарапать мимолетное преимущество лишь в третьей десятиминутке, но штрафной Хвостова и дальний бросок Бабурина вернули игру в прежнее русло. К концу четверти отставание хозяев составляло уже 11 очков.

Финальный игровой отрезок выдался непростым для «Пари НН» - команда лишилась двух своих сильных игроков - Хвостова и Бабурина, набравших по пять персональных замечаний. До победного игру довели попадания Михаила Беленицкого и Антона Понкрашова на последних минутах игры.

"Пари Нижний Новгород" - обладатель Кубка России по баскетболу. Фото: БК ПАРИ НН".

Лидерами атаки в составе «черно-белых» стали Стребков и Лав, набравшие 21 и 20 очков, соответственно. По итогам турнира оба игрока включены в символическую пятерку «Финала четырех».

- Я могу поблагодарить за сегодняшний матч всех своих ребят. Диму Хвостова, который именно сейчас проводит лучшее время в своей карьере. Часть нашей команды - это его талант. Иван Стребков - это не чистый разыгрывающий. Его функции не столько водиться с мячом, сколько добавлять команде того, чего не хватает - креатива в нападении, подстраховки в защите. Сегодняшний матч - одна из ярких иллюстраций, как это работает. Нельзя забывать и про Евгения Бабурина, который за счет опыта помогал решать эпизоды в самые важные моменты, - отметил в разговоре с РФБ наставник нижегородцев Зоран Лукич.

Радости команды в тот вечер не было предела, но заветный кубок пока еще не увидел столицу Приволжья. Впереди у нижегородской команды выездная встреча с ЦСКА. В Нижний Новгород команда вернется после 22 марта.