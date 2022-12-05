Награды с «Московской сабли»

Владислав Поздняков, Кирилл Тюлюков, Антон Георгиевский и Артём Султанов

В Москве на традиционном турнире «Московская сабля» саблисты спортклуба «Знамя» АО «АПЗ» 4 декабря завоевали серебро и бронзу в командных видах соревнований.

Международные соревнования «Московская сабля» проходили в Москве со 2 по 4 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Первой своих тренеров порадовала саблистка Алёна Лисина. В составе женской сборной «Россия-1» она завоевала бронзу. За команду также выступали двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Подмосковья, Мария Зинюхина из Тольятти и Анна Смирнова из Барнаула.

Алёна Лисина - третья слева

Затем в командном первенстве среди мужчин сборная «Россия-1» (три арзамасских саблиста Антон Георгиевский, Артём Султанов и Кирилл Тюлюков, а также чемпион Европы 2017 года в командном первенстве Владислав Поздняков из Подмосковья) завоевала серебро. В полуфиналах «россияне» преподнесли многим сюрприз, отправив в «бронзовый» финал сильную команду из Новосибирска.

Женская команда завоевала бронзу

Напомним, арзамасские саблисты являются воспитанниками тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

По материалам Федерации фехтования России.