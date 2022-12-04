Три человека погибли при столкновении кроссовера и легковушки под Нижним Новгородом 4 декабря. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Страшная авария унесла жизни трех человек в Нижегородской области 4 декабря. ДТП произошло вечером на трассе в Балахнинском районе: там столкнулись легковая "Рено Логан" и кроссовер "Рено Аркана". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел около 17.35 вблизи деревни Трестьяны. По данным МВД, «Рено Аркана» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Рено Логан». В результате передняя часть «Логана» смялась и превратилась в груду металла.

В аварии погибли две пассажирки «Рено Логан». 42-летняя женщина и 66-летняя умерли сразу же, а 39-летний водитель смог дождаться машины скорой помощи. Но от полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу.

Пассажиры «Рено Аркана» выжили, но получили серьезные травмы. По данным нижегородского минздрава, 38-летний водитель был доставлен в Балахнинскую ЦРБ с сотрясением головного мозга, ушибом легких и закрытой черепно-мозговой травмой.

Также в больницу доставлен 10-летний мальчик. У ребенка закрытый перелом костей левого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб лёгких.

- После стабилизации состояния мальчик был направлен в детскую областную клиническую больницу, - сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В настоящее время прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.